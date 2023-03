Los primeros siete meses

Este gobierno no ha entendido que muchos ya no los aprueban.

Tal parece que muchos de los ciudadanos que votaron por el presidente Gustavo Petro hoy están arrepentidos y le están pasando factura al mandatario en las encuestas. Según la última encuesta de Datexco donde le preguntaron a los encuestados: ¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país? El 55% lo desaprueba y el 34% lo aprueba. Los números hablan por sí solos y está claro que un alto porcentaje de los colombianos no aprueba la gestión del jefe de estado. Los resultados desfavorables de esta encuesta tienen una principal causa y es que muchos de los que votaron por el presidente hoy se sienten traicionados por él.

Y cómo no entender a aquellos que se sienten engañados, si el gobierno ha actuado en muchas oportunidades de la misma manera que tanto criticaba de gobiernos anteriores. Desde el principio hicieron alianza con los partidos políticos tradicionales, se aliaron con todo lo que criticaban de manera vehemente durante la campaña, dejando de entrada un sinsabor entre los fieles seguidores progresistas que votaron por un cambio y no por los mismos políticos de siempre.

A lo largo de estos meses el gobierno ha cometido el error de realizar unos nombramientos totalmente descabellados, como el de Concha Baracaldo, quien no tenía ninguna experiencia para ser la directora del ICBF, pero de igual manera la nombraron por ser la vecina de los Petro. Ha nombrado personas en cargos sin tener ni la experiencia ni una carrera cursada para el cargo y peor ha cometido el gravísimo error de designar a amigos y familiares para cargos públicos del país. Adicionalmente, el gobierno está empeñado en aprobar unas reformas de las que muchos ciudadanos están en contra. Hay que agregar que además de esto fue capaz de dejar a 78 policías en el Caquetá solos, sin ningún apoyo, demeritando de manera exponencial a las Fuerzas Armadas. Como si esto no fuera poco, hace pocas semanas Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, hijo del presidente, dijo que Nicolás había recibido dinero de narcotraficantes, pero que nunca llegó a la campaña.

Es un escándalo de magnitud indescriptible. Independientemente de si recibió dinero o no, para apartarse de los actuares de su hijo, el presidente sale a decir en una entrevista que él no lo crio, cuando también existe una entrevista de las épocas de campaña en la que Nicolás dice que siempre ha tenido el apoyo de su papá y ha estado con él. De manera poco inteligente, la vicepresidenta Francia Márquez crea una polémica al decir que ella va a seguir viajando en helicóptero cada vez que quiera ir a su casa en Dapa. Viajes en helicóptero que como ciudadanos le estamos pagando con nuestros impuestos. ¿Cuántos sapos se pueden tragar los que votaron por el presidente? Ya son demasiados los que se han tenido que tragar.

Es claro que por esto y muchas razones más los ciudadanos que un día apoyaban a Petro hoy no lo hacen. ¿Dónde quedo todo el tema de austeridad del que tanto hablaban en campaña? ¿Dónde quedaron todas las promesas de no nombrar en cargos públicos a sus amigos y familiares? ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde quedaron las promesas que benefician al pueblo y no a ellos mismos?

Este gobierno no ha entendido que muchos ya no los aprueban. Se han dedicado a tomar decisiones sin escuchar a la oposición y a los que están descontentos y si esto no se frena ya, poco a poco serán más los que no apoyan al gobierno, lo cual podría traer consecuencias muy graves. Es tiempo de que el gobierno se dé cuenta de lo que está sucediendo.

“Aquel que tiene gran poder debe usarlo livianamente”- Lucio Anneo Séneca