Los últimos de la fila

Ana Karina debía caminar 40 minutos por un camino destapado hasta llegar a la vía principal y tomar el bus para llegar al Colegio San Francisco de Asís. El pasado martes, como todos los días, inició su andar en la vereda La Sardina, del municipio de Cáchira, Norte de Santander; pero algo no estaba bien esta vez. “Este hombre me está siguiendo” escribió la joven de 16 años en un mensaje de WhatsApp y se lo envió a un amigo, junto a la fotografía de un desconocido que caminaba tras ella.

Los familiares, alertados por el mensaje, buscaron a la menor por toda la zona y al hombre que la seguía. Lo encontraron a él y se lo entregaron a la Policía. Pero no había señales de Ana Karina. Ante la presión de la Policía, el hombre confesó: había violado a la joven, la había apuñalado y luego lanzado a las aguas del río Cáchira.

El cuerpo de la joven fue hallado a orillas del río. Al conocerse la noticia, los habitantes de la zona interceptaron el camión de la Policía que transportaba al confeso abusador y asesino, lo bajaron y lo golpearon hasta matarlo.

Un día antes, una bebé de tres meses de nacida llegaba sin signos vitales al hospital de Galapa, Atlántico. Su padrastro, un menor de 17 años, afirmó que la niña se había puesto mal de repente y se la entregó a la abuela, que la llevó al hospital. El horror saltó a los ojos de los médicos que la recibieron: la bebé había sido violada, mordida y golpeada hasta la muerte.

El pasado jueves, en Barrancabermeja, fue enviada a la cárcel una mujer que alquilaba por 100.000 pesos a su nieta de 13 años a varios hombres, que la sometieron a todo tipo de vejámenes.

¿Qué nos pasa como país para que ocurran este tipo de aberraciones contra los niños? Estos son solo tres casos que fueron públicos en apenas tres días, pero la verdad es que aunque se creería que se trata de casos excepcionales, esta es la realidad que ocurre a diario en Colombia y en cifras escalofriantes.

En el primer trimestre de este año, se han denunciado 1.178 casos de abuso sexual contra menores, 9,5 por ciento más que el mismo periodo del año anterior. Según un informe realizado por la Universidad Javeriana, solo en 2021 se presentaron 43.993 denuncias por abuso sexual, de los cuales el 61 por ciento correspondía a menores. De estas denuncias, solo el 13 por ciento llega a juicio.

El documento ‘Delitos sexuales en contra de menores de edad en Colombia: caracterización criminológica y político-criminal’, escrito por Enán Arrieta Burgos, Andrés Felipe Duque Pedroza y Miguel Díez Rugeles, registra que casi en el 90 por ciento de los casos el agresor sexual es un familiar o conocido, el 76 por ciento de los abusos ocurre en la vivienda, 7,9 por ciento en la calle y 3,1 por ciento en los centros educativos. Estas son las cifras de lo que se denuncia. ¿Cuántas serán entonces las cifras de abuso real? Se estima que cada 22 minutos un niño es violentado en el país, siendo las niñas las mayores víctimas.

¿Qué clases de seres humanos viven en nuestra sociedad para que a cada rato se viole y maltrate a un niño? Son muchos los factores que convergen en estas realidades, pero sin duda el abandono y las condiciones de desprotección en las que nacen nuestros menores son el mayor caldo de cultivo para esta violencia. La gran mayoría de estos niños y jóvenes permanecen solos en sus viviendas, o en compañía del abusador, mientras sus mamás trabajan. No tienen padre, han sido maltratados físicamente y simplemente no le importan a nadie. Por eso, el menor no encuentra en la familia un espacio para hablar y contar que es víctima de abuso. Reinan el silencio y el miedo. Pero más grave es que a los niños que hablan no se les cree.

Además, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, temen poner sobre la mesa estos temas, por no entrar en conflicto con los padres, ya que la gran mayoría se niega a que a se les hable a sus hijos de sexualidad, derechos reproductivos o violencia sexual.

A esta disociación entre familias y sistema educativo se suma la incapacidad de las instituciones del Estado de atender con celeridad y medidas de protección efectivas a las víctimas. Muchos niños han sido atendidos varias veces por defensores de familia que, con su pasividad, han permitido que se continúe el abuso. Y luego, cuando se inician los procesos, en un mínimo de casos se llega a sanciones contra los agresores o llegan de manera tardía, cuando se ha permitido el abuso de forma prolongada.

¿Cómo podemos esperar que en este país disminuyan los índices de violencia con este aberrante número de niños abusados? ¿Qué tipo de adultos esperamos cuando se trata de niños transgredidos en todos sus derechos?

El problema radica también en que en Colombia las instituciones trabajan en la atención del menor transgredido, pero no en la prevención y denuncia de las agresiones. El ICBF es una entidad que atiende a los niños una vez han sido violentados, pero ¿dónde está el trabajo en prevención? Este es el trabajo que más se necesita y de la mano de padres y colegios, sin importar si se trata de instituciones públicas o privadas.

Los niños víctimas de violencia sexual, dice el estudio, “presentan retrasos en su desarrollo, ansiedad, estigmatización, baja autoestima…, mayor probabilidad a que repitan los cursos escolares y a que abandonen los estudios… Estos menores abusados tendrán una probabilidad dos veces mayor de seguir en pobreza o tener dificultades económicas, bajo desempeño laboral o problemas para conseguir empleo”.

Mientras los niños sigan siendo los últimos de la fila en la prioridad de atención en Colombia, seguiremos repitiendo la misma violencia una y otra vez.