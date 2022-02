Matar a un ser humano de seis meses de gestación

Pongamos nuestros argumentos más allá de toda creencia. ¿Es moral acabar de tajo con la vida de un ser humano con seis meses de gestación? Creo que muchas de las personas que hoy celebran la decisión de la honorable Corte Constitucional tendrían una postura distinta si fueran ellas, esas personas, las encargadas de practicar un aborto a un feto de seis meses.

Junto con la decisión del alto tribunal nos consternó ver la celebración de aquel grupo de promotoras del aborto, que vitoreaban este fallo como si se tratara de un campeonato de fútbol. En realidad, el aborto es un tema complejo a nivel bioético y psicológico, y puedo pensar que ni una sola mujer del país irá a abortar con esa efusión de bengalas, saltos, insultos a los provida y reivindicaciones políticas que dejan en un segundo plano el drama que para una mujer significa este trance.

Pero pensemos un momento en lo que de alarmante tiene esta decisión: que se haya despenalizado el aborto en una etapa tan avanzada del embarazo.

De mi embarazo múltiple recuerdo muchas cosas, pero especialmente el pedido de la obstetra para que me cuidara hasta la semana 12. Cuando pasara ese umbral, me dijo, mis hijos tendrían ya suficiente formación como para no ser considerados una frágil red de células que no podían vivir sin mi estabilidad. Tras la semana 12, me dijo, sus órganos estarían en pleno florecimiento, sus uñas se delinearían y hasta le aparecería pelo en la cabecita a los bebés. Su corazón latiría fuerte. De una u otra forma, desde ese momento ellos también lucharían por su existencia a mi lado.

Cuesta creer que lo que esta semana se legalizó en Colombia es que un ser más maduro, definido, autónomo y humano sea condenado a morir sin miramientos: un bebé en la semana 24 de gestación.

Según mis convicciones, la vida humana es un valor absoluto e inviolable. Todas las justificaciones que ofrecen las promotoras del aborto son debatibles, y algunas caen en inconsecuencias como, por ejemplo, plantear la interrupción del embarazo como un asunto deseable para controlar la natalidad de mujeres de escasos recursos, o hablar de la sagrada autonomía del cuerpo como ética única.

En el primer caso, dicho argumento no se distancia con los inmorales planes de control poblacional de las clases menos favorecidas que gobiernos como el de Fujimori emprendieron en su momento. Esterilizar a una mujer de condición humilde tiene idéntico resultado que argumentar a favor del aborto porque “los pobres no pueden mantener sus hijos”: creer que la natalidad es cuestión de clase y que la pobreza monetaria admite “decidir por otros” lo referente a su vida y su muerte.

El segundo argumento me causa aún más inquietud: quiero atraer la atención sobre esa clase de ética que se basa en el cuerpo.

Es verdad que nadie debe meterse en el cuerpo de otro en el sentido moral y que esta discusión sobre el aborto atañe más a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, es justamente esa ética la que invoco para hablar de un ser humano en gestación, que ya posee su propio cuerpo y capacidad de sentir dolor y otros estímulos.

Dentro de todo el desfile de corazones verdes que circuló esta semana reivindicando la decisión, jamás nadie se refirió a la cuestión ética del cuerpo del feto. Si es verdad que debemos una especial consideración a la corporalidad como un atributo del cual parte toda moral, ¿por qué negarle este principio a los no nacidos que ya poseen un cuerpo?

En ese sentido, poder hablar de autonomía de la mujer al decidir por ellas mismas para poder abortar es algo que tiene que enfrentarse con esta pregunta: ¿el feto desde su semana 12 de gestación es o no es un cuerpo?

Si lo es, creo que deberíamos tener un debate mucho más profundo sobre ese equilibrio que se rompe cuando el cuerpo de la mujer, en su autonomía, decide tomar la decisión de acabar con otro cuerpo, con el agravante de la extrema vulnerabilidad y fragilidad del mismo.

Pero si hablamos de la semana 24 de gestación, este asunto no admite interpretaciones: estamos ante un cuerpo.

¿Cómo harán muchos médicos de Colombia para acabar con la vida de un feto que ya tiene sentido del dolor?

Como madre, recuerdo que en la semana 24 de embarazo mis hijos pateaban con emoción al sentir sonidos tiernos o luces estimulantes. Negar eso es imposible. Negar que eran unos cuerpos que sentían por sí mismos es imposible. ¿Cómo puede matarse a seres tan vulnerables sin siquiera decir media palabra sobre ellos, como hacen las personas a favor del aborto?

En este punto, con esta decisión a favor del aborto en etapa avanzada, la condición humana se convierte en algo sin importancia.

Es increíble que en un país como el nuestro uno deba aclarar la siguiente cuestión: matar a un ser humano de seis meses de gestación no es ético y jamás lo será.