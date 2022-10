Mayoría es mayoría, pero colombianos somos todo

El Pacto Histórico, en su afán por impulsar proyectos y reformas, tiene claro que dentro del 50 % de sus votantes hay una base particular, concentrada en los jóvenes y la población de las grandes urbes.

Recuerdo que un amigo de infancia, cuando le preguntaban qué deseo pediría si se le apareciera el genio de Aladino, contestaba que lo intercambiaría por mil deseos adicionales. De esta manera, de recibir un privilegio controlado, pasaba a gozar de un poder absoluto, injustificado y que le permitía ir hasta en contra de la voluntad del genio.

En Colombia, las elecciones presidenciales le dieron el poder a Petro y el Pacto Histórico con alrededor de 10 millones de votantes. Otros diez millones votaron en contra de Petro, tanto en primera como en segunda vuelta, lo que debería ser una señal de que alrededor de la mitad de los colombianos no desean muchos de los cambios que él sugiere. Sin embargo, como mi amigo de la infancia, el Pacto Histórico y su presidente minimizan las limitaciones de su mandato popular e imponen cambios radicales con los que una gran parte de la población no está de acuerdo.

Para lograr los mil deseos del genio Aladino, el Pacto Histórico apeló a argumentos pocas veces repelidos para tener control del congreso: el presupuesto. La mayoría de los parlamentarios decidieron hacerse parte de la bancada de gobierno, traicionando el discurso con el que se hicieron elegir a cambio de los beneficios personales que decaen de la contratación estatal y los cupos indicativos.

Con el negocio del Congreso, el poco recato que quedaba en la representación de todos los colombianos se diluyó. Aquellos que pensaron que con el congresista por el que votaron podrían tener un justo contrapeso en el balance que requiere una democracia, quedaron sin representación en la toma de decisiones del Estado desde el legislativo.

Las reformas que propone el Gobierno están lejos de ser unánimes y, seguramente, al ser votadas de manera individual por el pueblo y no por un Congreso amilanado no se harían realidad. A continuación, algunas medidas presentadas con el apoyo del ejecutivo que probablemente no pasarían en votación popular:

Incrementar 10 % los impuestos que recauda el Estado, que ya se duplicaron de 130 a 240 billones de pesos en los últimos 4 años. Importar gas desde Venezuela y abandonar la exploración en Colombia. Eliminar las EPS. Permitir a los congresistas presentarse a puestos de elección popular sin retirarse de su curul. Nacionalizar los dineros de los ahorradores de los fondos privados de pensiones. Permitir que comunidades particulares nieguen la factibilidad para que se desarrollen proyectos de infraestructura que benefician a la mayoría. Comprarles a los ganaderos 3 millones de hectáreas con el dinero de los colombianos para entregarlas a futuros votantes designados por él. Hacer la paz con grupos guerrilleros y paramilitares que se han negado a dar pasos de buena voluntad. Hacer la paz con grupos al margen de la ley ligados con el narcotráfico. Acabar con las fuerzas de choque como el Esmad. Reformar la plana mayor de la Policía y las fuerzas armadas.

Concentrada en los jóvenes y la población de las grandes urbes, la base de votantes de Petro ha demostrado ser más beligerante y menos tolerante que el resto de los votantes. Por eso no sorprende que, al enfrentarse a dificultades sacando adelante a sus proyectos, él y algunos de sus ministros recurran a incitar a movilizaciones de su base para ejercer presión en sus contradictores.

El ministro Prada, en el Cauca, y este fin de semana el presidente, en Cali, han invitado a sus bases a manifestarse en apoyo a sus programas, entendiendo que gran parte de los colombianos no concuerdan con ellos. El presidente Petro, que en su discurso de posesión manifestó que gobernaría para todos los colombianos, parece tener dificultades en incorporar esa práctica dentro de su ideología.