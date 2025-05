Memoria selectiva

Dice que estamos en un choque de poderes porque el Congreso ha negado una reforma laboral que hace parte del programa presidencial; y que para desatar este conflicto es menester convocar el pueblo a las urnas. No es verdad. Esa reforma no ha sido archivada. Se tramita, además, una iniciativa de origen parlamentario sobre la misma materia.

Decía mi abuelo Juan Manuel Angulo, que fue arriero cien años atrás por los escarpados caminos de Antioquia: “no se puede ensillar sin traer las cabalgaduras”. Habría que esperar el desenlace de los eventos en curso. No es esa la postura del Caudillo, al que no le interesa ningún acuerdo. Lo que quiere es la confrontación. “Libertad o muerte”, dijo el primero de mayo. El conocido maximalismo de Fidel y de Chávez.

Los obstáculos para realizar esa ambiciosa oferta no son legales ni políticos; son financieros. Como el propio candidato entonces lo señaló, el valor de mercado del trabajo representado por las actividades de mantenimiento del hogar (cuidado de niños y ancianos, preparación de alimentos, limpieza, etc.) equivale al 20% del PIB. Inducir al pueblo a que decrete subsidios para asumir, así fuere en parte, esa carga sería una burla sangrienta.

También lo sería que tratara de honrar la promesa de convertir al Estado en “empleador de última instancia”. Simplemente, no existen los recursos.

Es importante advertir que no es menester ley alguna para ampliar, como debería hacerse, el programa “Adulto Mayor”, a fin de dotar, como dijo Petro, “a viejos y viejas” de dinero para acceder a “una sopa caliente”. Bastaría liberar recursos que hoy se despilfarran en nóminas paralelas, o en la compra de unos aviones de combate superfluos, para poder atender esa necesidad prioritaria, pagar los subsidios de energía a los estratos bajos, solventar la crisis de la salud, tutelar adecuadamente el orden público, y adquirir las tierras que prometió entregar a los campesinos.

Se trata de avanzar hacia la sustitución de la democracia representativa por una de corte autoritario y populista. “¿Si otros lo han logrado (Erdogan, Putin, Chávez), porque no yo?”, pensará el presidente.

No ha leído el artículo 133 de la Carta, que refiere a los integrantes de cuerpos colegiados de elección directa, o si lo leyó no lo entendió, o si lo entendió dirá que habrá que cambiarlo cuando la revolución llegue. Lo copio: “El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”. Y resulta que la mayoría de esos congresistas no fueron elegidos por el Petrismo.