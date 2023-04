Mi visita a Mar-a-Lago

Escribo estas líneas mientras regreso de la mansión de Donald Trump en Florida. Es muy pronto para que de mi mente salgan las imágenes que acabo de vivir en tal vez uno de los lugares más ostentosos que existen en Estados Unidos.

El salón donde acaba de terminar la conferencia de prensa del expresidente es un recinto gigante, blanco, adornado con inmensos y elegantes candelabros e incrustaciones doradas en las paredes, que parecen cubiertas de oro. Acá tienen lugar matrimonios, bar mitzvahs y ceremonias del más alto calado.

Acabo de terminar mis asignaciones con Univision Noticias 24-7, el canal de información de la plataforma de streaming Vix. Mi cabeza da vueltas.

Ha sido un día largo y de contrastes, pero así es Donald Trump, un político que navega entre las consecuencias reales de sus decisiones, pero que vive rodeado de lujos y atenciones, casi en un universo paralelo. Trump es un hombre que pasa de las cortes frías de Manhattan, donde acaba de ser imputado de 34 cargos criminales, para subirse a su avión y aterrizar en su mansión de ensueño para ser recibido por sus amigos, familiares y seguidores. Literalmente, del infierno al cielo en menos de dos horas.

Pocos pueden ver los extremos de las sensaciones humanas tan rápido y de manera tan radical. Tal vez una de las imágenes más significativas de lo ocurrido en esta jornada es el momento en que el exmandatario entra a la Corte para que lean los cargos. Cuando ingresa, está antecedido de dos policías que entran primero, pero que no le detienen la puerta, por lo que tiene que detenerla disimuladamente con sus manos para que no le golpee la cara. Para él, una humillación. En las Cortes no hay pompa y circunstancia, hay un supuesto apego a la ley sin ningún tipo de privilegio.

Las imágenes dentro del recinto lo muestran adusto, casi sin expresión, concentrado, firme, tal vez preocupado, tal vez molesto. Pero tan pronto como acabó la diligencia, Trump intentó hacer de los limones limonada.

Dos horas después ya acá en Mar-a-Lago, donde incluso Trump tiene una oficina que emula la Oficina Oval y las servilletas tienen el sello presidencial, el recinto está a reventar. La gente no está en modo de derrota ni de tristeza. Pareciera que su líder no hubiera sido imputado por la justicia convirtiéndose en el primer expresidente estadounidense en recibir cargos criminales. Acá están de fiesta. Acá se respira una sensación de victoria difícil de entender.

De un momento a otro, la música sube, la gente empieza a mirar a la puerta y una voz dice “con ustedes el presidente 45 y el próximo presidente de Estados Unidos de América”. El lugar estalla a reventar como si alguien anotara un gol en un clásico Real Madrid-Barcelona.

Trump está en su salsa. Habla duro y su público le responde. Dice que todo esto es una venganza política y arremete contra el juez y el presidente Biden. Cita algunos números económicos, no necesariamente ciertos, pero el estrado aplaude a rabiar. Esta es su noche aunque no fuera su tarde. Acá es ganador, así por la tarde estuviera perdiendo por goleada.

Los demócratas aseguran que la imputación de cargos contra el exmandatario es señal inequívoca de que en Estados Unidos la justicia es para todos. Los republicanos, por su parte, sospechan que se trate de una peligrosa retaliación política y una jugada para sacar a Trump de la pelea por la Casa Blanca.

Pero los trumpistas, la gente acá, lo ven como una oportunidad para capturar toda la atención del país y sí que lo están logrando. Acá estamos todos los medios transmitiendo y viendo lo que significa, en tiempo real, cambiar la narrativa. Jiu-jitsu.

Esta noche en Mar-a-Lago, Trump es ganador. La pregunta es si este impulso, que paradójicamente acaba de recibir, le durará para volver a conquistar la presidencia americana y si este caso abre la puerta para que ocurra lo que se pensaba solamente reservado para repúblicas bananeras y es que la justicia sea utilizada como arma política para perseguir enemigos políticos.