Mi voto es por Rodolfo Hernández y en contra de Petro

Este domingo Colombia elegirá algo más que su próximo presidente. En las urnas se definirá como nunca el futuro de todo un país, y no nos podemos equivocar, porque hay un candidato que quiere acabar con el país, aunque en su imaginación se vea como la reencarnación del mismísimo Simón Bolívar. Ese candidato se llama Gustavo Petro.

Para empezar, la gran diferencia aquí es que Simón Bolívar aspiró a construir una nación; Gustavo Petro, al igual que Chávez, Ortega o Fidel Castro, solo podría aspirar a destruirla.

Entre sus propuestas, la que más alarmas debería despertar es esa obsesión por apagar las industrias petroleras y carboníferas del país. Petro ha sido tajante en afirmar que durante su mandato no habría nuevas exploraciones para hallar petróleo y carbón, y que las explotaciones actualmente existentes serían desmontadas de manera progresiva. ¿Por qué tanto afán? Es tal su desesperación con esta propuesta, que incluso Petro se quitó el disfraz de Libertador y se puso el de minero en Boyacá, para contar que destinará 5 billones de pesos para comprar carbón a mineros humildes, solo para volver a enterrarlo.

La pose ambientalista de Petro, nuestro nuevo Simón Bolívar, no es suficiente para explicar algo que tendría consecuencias muy prácticas: la pérdida de soberanía energética por parte del país, es decir, que Colombia tenga que importar el petróleo, la gasolina, el gas y el carbón que hoy el país ya produce, consume y exporta.

Es una inversión violenta de la balanza, que impacta directamente en el bolsillo de todos: desde los que cogen bus hasta los que tienen una fábrica que utiliza combustible, todos sentirían el golpe y todo subiría de precio, empezando por el dólar mismo, que llegaría a los $ 7.000 pesos, según la investigación económica hecha por Corficolombiana.

Lo más preocupante de todo esto, más allá de lo económico, es que la medida beneficiaría directamente a Venezuela, como de hecho el mismo Petro le confesó a Juan Manuel Galán en una conversación privada que luego este último reveló a la opinión pública. Para el candidato del Pacto Histórico, los serios efectos de suspender buena parte de la industria energética del país se solucionan conectando con un tubo a Colombia con Venezuela: Simón Bolívar nos dio la libertad, y Petro nos pondría a depender de otro país de nuevo.

Mientras la utopía de convertir a energía eléctrica los 17 millones de vehículos que hoy tiene el país se hace realidad, la opción más realista sería la de depender de la energía venezolana. El dinero colombiano terminaría así financiando un gobierno dictatorial que, como el venezolano, sumió a millones de hermanos del vecino país en la absoluta miseria. ¡Qué maravilla! Esto debería ser suficiente para que cualquiera, más allá de la ideología, se incline a votar por Rodolfo Hernández.

Lo de Venezuela tiene aún más tela que cortar.

Petro jamás ha negado su íntima simpatía por Hugo Chávez. Los unió el sentimiento bolivariano. Fue su anfitrión en 1995, cuando Chávez visitó Bogotá por primera vez. Incluso en 2013, siendo alcalde de nuestra ciudad, fue la de Petro la única voz pública que llenó de elogios a la figura del dictador venezolano en su muerte. La declaración es tan intensa que vale la pena citarla completa, como reposa en el Facebook oficial del hoy candidato del Pacto Histórico:

“Así no les guste a muchos Hugo Chávez será un hombre que recordara la historia de América Latina, sus críticos quedaran olvidados. Viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso. Te engañaste. Viviste los tiempos de un gran líder latinoamericano” (SIC).

Pero ahondemos en otras particularidades de este prócer que es Petro.

El clima de agresiva opinión impuesto por el petrismo en la actual campaña, puesto a la luz pública gracias a la revelación de los ‘petrovideos’ en revista SEMANA, es solo un pequeño adelanto de lo que la sociedad colombiana vivirá en un eventual gobierno de Petro.

Al infame matoneo que sus alfiles están desarrollando con el tema de la hija de Rodolfo Hernández, secuestrada y desaparecida por el ELN, Petro no ha dicho nada. Eso revela un desprecio profundo sobre la dignidad de los que no piensan o son como él.

Su propuesta para “democratizar” la tierra en Colombia está plagada de inexactitudes. Se reduce a confirmar que el Estado dirá cuáles tierras son productivas y cuáles no, cuáles son baldías y cuáles no, y que luego de ese censo le dará la posibilidad al propietario de que pague impuestos elevadísimos o que le venda obligatoriamente esas tierras al Estado. Si esto no es expropiación, no sé qué será, pero es innegable que es una invasión descomunal del Gobierno al respeto por la propiedad privada.

Con Petro no habría tal respeto, como tampoco seguridad jurídica: ni siquiera se la va a garantizar al proyecto de infraestructura más grande y costoso en la historia del país, pues prometió que si gana la presidencia, llegará a parar las obras del Metro de Bogotá, solo por el capricho de construir el modelo de metro que él mismo como alcalde no fue capaz de hacer. Todo un desvarío.

Y podría durar páginas enteras con todo lo que es inconveniente en el exalcalde de Bogotá…

Por eso, mi voto es por Rodolfo Hernández, el ingeniero que sí interpreta el sentir nacional: él cree en un Estado austero y eficiente, totalmente comprometido con la anticorrupción, porque donde nadie roba la plata alcanza para todo. Rodolfo Hernández tendrá el reto de cerrar brechas sociales como ningún otro mandatario lo ha tenido. Lo logrará. Un gobierno del ingeniero Hernández garantiza, como mínimo, que el país no dé un salto al vacío. ¡Tenemos una república gracias a Simón Bolívar, cuidémosla!

Por todo lo expuesto, mi voto es por Rodolfo Hernández y en contra de Gustavo Petro.