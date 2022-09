Ministra perdida

Esta semana cerca de 2 millones de familias estuvieron a punto de quedarse sin el servicio de luz en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Guaviare por cuenta de las protestas en el municipio de Ubalá, que no permitieron que el personal que trabaja en la hidroeléctrica El Guavio pudiera entrar para hacer reparaciones y mantenimiento preventivo.

Mientras tanto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, jugaba a ser ministra mientras que las comunidades reclamaban el arreglo de las vías entre Mámbita-San Pedro de la Jagua y Puente Guavio-Santa María. Es, sin lugar a dudas, un problema heredado y que debería haber sido atendido por el Gobierno anterior y las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá.

Desde el 15 de agosto se presentaron los bloqueos y solo hasta hace 48 horas la ministra Vélez se ocupó del urgente tema, ya que El Guavio es la hidroeléctrica más importante, que genera el 7 por ciento de la energía que se consume en Colombia.

Según la novata funcionaria, mujer de 40 años, que nunca había ejercido un cargo de esta relevancia, como ella misma lo mencionó, en cinco días se iniciarán las reparaciones y la crisis podría haberse superado. Pero ¿por qué tardaron un mes en atender un asunto tan relevante como es la prestación de un servicio público vital para la población?

La ministra ha estado dando tumbos y demostrando con creces que no contaba con la preparación técnica para asumir este cargo. Dice la sabiduría popular que un acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no se está preparado. Este es el caso de la filósofa Irene Vélez. La ministra estuvo 30 días muy ocupada para atender una protesta social y ofrecer soluciones efectivas que no afectaran el funcionamiento de la hidroeléctrica. Mientras que a las comunidades y a 2 millones de hogares los hizo esperar, sí fue muy diligente para cambiar el manual de funciones del ministerio, lo que le permitió nombrar asesores de primer nivel con profesiones que, como la de ella, no tienen nada que ver con el conocimiento técnico de la cartera que maneja. Al parecer llegaron a cargos estratégicos filósofos, teólogos y hasta ingenieros de alimentos. Eso explicaría una parte del pésimo desempeño de la funcionaria.

Si uno de los principales objetivos del Gobierno del presidente Gustavo Petro es el de transitar hacia el uso energías renovables y sostenibles, ¿por qué no haber nombrado a una persona competente para dicho cargo?

El presidente Petro se inclinó por el perfil de la filósofa que camina sin rumbo y hablando de extrañas teorías de decrecimiento económico de otros países para que a Colombia no le vaya tan mal. Regaña a empresarios y periodistas cuando evidencian su ignorancia. Lee su exposición en pleno debate en el Congreso de la República, pasándose por la faja la Ley Quinta, que expresamente lo prohíbe. Confunde hidrocarburos con carbohidratos, no tiene idea de cuánto son 10.000 billones de pesos (y mucho menos de dólares) y afirma que en Colombia hay reservas de “gasolina” por siete años.

En medio de la incompetencia de la ministra, el presidente ha salido en su defensa haciendo anuncios como la intervención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para cambiar las fórmulas de los precios de las tarifas que pagan los ciudadanos por consumir estos servicios. El afán de estatizar los servicios públicos como la luz, el agua, el gas, la salud y la educación y hasta las pensiones, entre otros, son el comienzo del retroceso del país a los años ochenta del siglo pasado, de donde se creía se había salido, entre otras razones, porque se demostró que el Estado es un pésimo prestador de servicios públicos. Además de corrupto.

Mientras la ministra confundía los carbohidratos con los hidrocarburos y desconocía que la gasolina es un derivado del petróleo y que son los yacimientos de este último los que se exploran y explotan, Petro anunció que el precio de la gasolina tendrá un desmonte del subsidio y que podría llegar a costar en un año 16.000 pesos el galón.

Un aumento del precio de la gasolina es el peor de los mundos para las poblaciones más vulnerables, porque este presiona la inflación y el incremento de los precios de los alimentos y productos de la canasta familiar.Mientras la ministra aprende sobre la cartera que tiene a su cargo, el Gobierno debería contarle al país cuál es la política energética y su objetivo para los próximos cuatro años. ¿Acabar con el sector? ¿Apagarlo como iba a ocurrir con la hidroeléctrica El Guavio?

Los gremios y empresarios no han dicho mucho frente a los anuncios del Gobierno. Desde la campaña han permanecido apabullados y enviando señales de paciente espera. Tal vez, cuando sucedan los cambios, será muy tarde para que reaccionen.

En el país “progresista”, las medidas que anuncia la despistada ministra reciben apoyo, y en el real muchos se preguntan ¿cómo es posible que, mientras el Gobierno promueve el uso de energías limpias, casi dejan apagar la mayor planta generadora de energía sostenible como es la hidroeléctrica El Guavio?

Lo único cierto en la historia de la humanidad es que hay una mezcla de dos cosas que los pueblos no resisten. Una es el alza desmedida de los impuestos que ha hecho caer reinados, dictaduras y gobiernos. Y la otra, funcionarios incompetentes. ¿Qué tanto aguantará el bolsillo de los colombianos cuando suban las tarifas de la luz, el gas y la gasolina? Eso está por verse.