Toda la vida he sido fanático del cine y la televisión. El amor al cine fue herencia de mi padre. La televisión sí fue por cuenta mía. Después de reunirnos en familia todas las noches del domingo a ver Yo y tú y luego en el colegio escuchar a mis amigos hablar del último capítulo de Hawái 5-0 o de Dimensión desconocida, que yo no podía ver, pues me mandaban a dormir, me quedó esa fascinación por esa pantalla pequeña, primero en blanco y negro y luego a color, que generaba esos espacios comunes o esa diversión solitaria que llenaba de satisfacción.

En la universidad en Estados Unidos pude comprar mi primera televisión. Eran solo cuatro canales, ABC, CBS, NBC y la televisión pública, así que no había esa masiva oferta de programas que llegaría primero con el cable y luego se multiplicaría aún más con el streaming. Sentarse a las siete de la noche entre semana a ver los noticieros que tenían gran credibilidad, con Walter Cronkite en CBS o Peter Jennings en ABC, y luego los programas formaba parte de la rutina diaria. Así era la vida.

Recuerdo programas fabulosos como All in the Family, Todos en familia, de ese mago de la televisión que acaba de morir, Norman Lear. Un jefe de familia políticamente incorrecto enfrentado a su yerno medio hippie de izquierda era una fantasía que hoy no permitirían hacer por ser demasiado franco y no decir las cosas correctas. Hoy sería censurado.

Ni hablar de Mash, esa serie sobre un hospital de guerra en ese episodio entre las dos Coreas. Te hacía llorar o reír con un segundo de diferencia y humanizaba ese dolor de la guerra de una manera que generaba empatía con ambos lados. No tomaba partido. Es más, muchas décadas antes de que fuera políticamente correcto puso el tema transexual en la mitad de la discusión con un recluta, corporal Klinger, que se vestía de mujer para que le dieran el alta en el Ejército americano. Un libreto con ese supuesto hoy sería censurado, su director cancelado y jamás vería la luz pública. Tuvimos Mash durante 11 años, de 1972 hasta 1983.

Una serie que me impresionó muchísimo, pues rompió la manera de hacer las series policiacas, fue Hill Street Blues o El precio del deber, como se le llamó en español. Fue a la televisión seriada lo que El ladrón de bicicletas, de Vittorio de Sica, fue al cine. Cámaras que se movían de manera realista, diálogos que apenas se percibían, pues había mucha gente hablando. Fue una especie de neorrealismo en televisión 35 años después de que ese fenómeno se diera en el cine italiano.

Se preguntarán, ¿porque diablos está hablando de este tema? ¿Acaso Laura Sarabia, esa acusada que violentó los derechos de una mujer humilde y, además, fue parte de un lavado de dinero en la campaña de Petro, no da para una columna? ¿O el periódico mentiroso de Petro tampoco? ¿El malgasto de recursos a diestra y siniestra en este Gobierno no es buen tema? Sí, claro, y ya habrá tiempo para escribir de esos y otros temas que este Gobierno pone sobre el tapete.

Sí, pero me vi en el avión a Washington una serie de televisión de tan solo cinco capítulos que me dejó sin respiración. Una serie argentina sobre un crítico de comida al que se le muere su empleada de 40 años y le toca aprender a vivir de nuevo. Contrata una migrante paraguaya y le cambia la vida.

Es simple. No hay violencia de ninguna naturaleza. Ni efectos especiales. Por ningún lado se aparece un superhéroe, que me encantan, la verdad, o hay un policía persiguiendo un criminal. Lo que hay es una actuación magistral, una dirección impecable y unos libretos de un humor, una profundidad y, a la vez, una humanidad como hacía rato no veía. Me había acostumbrado a ver más de lo mismo y esta serie rompió ese ciclo.

Es impecable como muestra a Buenos Aires en pequeños matices, desde su gigantesca majestuosidad hasta el cambista buscando clientes. Su escena gastronómica, obviamente, pues es sobre un crítico de comida, es de chuparse los dedos. Es para salir corriendo a buscar un restaurante argentino, pero de los buenos. Como preparan la comida, parte fundamental de la serie, es realizado de una manera tan exquisita que por primera vez en mi vida me dieron ganas de cocinar.

No conozco a los directores y a los creadores, Mariano Cohn y Gastón Duprat, o a los actores y actrices principales, Luis Brandoni, argentino, y Majo Cabrera, la paraguaya. Pero el papel de estos dos últimos es fenomenal. Ella muestra esa alma inocente paraguaya, ese afecto que muchas veces les brota y que, mezclado con el particular uso del español que utilizan, enamora. Y él, con unos ojos que lo dicen todo y con unas groserías que cuando salen parecen un elogio, hacen de esta serie un oasis entre tanta mediocridad.

Nada se llama la serie. Vale la pena que la vean. Ah, y además aparece uno de los grandes del cine mundial, Robert De Niro, en un papel secundario, que, la verdad, sobra. Le añade algo de morbo, ¡wow!, y De Niro qué, pero lo que hacen los directores, los guionistas y los actores basta y sobra.