Necesidad del Acuerdo Nacional

Hace ya más de dos meses dediqué una columna sobre la iniciativa del Presidente Petro de caminar hacia un gran Acuerdo Nacional. Afortunadamente, al día de hoy, y después de más de cuatro meses, apenas se comienzan a dar los primeros pasos con algunos sectores empresariales.

En ella recalcaba la importancia de la propuesta y el deber del Presidente de liderarla de manera indelegable y me permití sugerir que ese Acuerdo Nacional podría sustentarse en dos grandes Pactos: Pacto por la Estabilidad Económica y Social; y Pacto por la Estabilidad Política y Jurídica.

Debemos tener en cuenta que la paz total no se consigue con la simple firma de un acuerdo. Nuestra experiencia de vivir más de 50 años en medio de un conflicto armado complejo y degradante, con distintas ramificaciones, llámense guerrillas, narcotráfico, paramilitares o bacrim, nos ha demostrado que, pese al espíritu emprendedor y de trabajo de nuestro pueblo, el desarrollo en Colombia se ha visto retardado por ese conflicto. El avance es lento, doloroso, la ciudadanía sufre en sus carnes y sus espíritus esas diferentes formas de violencia, de delincuencia, de ilegalidad y debe adaptarse a ellas para continuar viviendo lo mejor posible. Una sociedad que tiene que ir sorteando en su seno la ilegalidad diaria y “adaptarse” a ella para poder convivir con las diversas expresiones de violencia, no puede construir una sociedad sana y desarrollada.

Es por esta razón que nuestro país debe, a través del diálogo entre diferentes, buscar y alcanzar consensos. Consensos que permitan entrar decidida y definitivamente en un camino de modernización, progreso y bienestar que alcance a todos los estratos sociales.

Alcanzar esos propósitos democráticos, pasa igualmente por implementar políticas que amplíen derechos civiles, entre los que están un mayor y mejor acceso al trabajo, a la alimentación, a la sanidad, al agua potable, a la educación para todos y cada uno de los compatriotas y ante todo para avanzar por los caminos del crecimiento económico, de la capacidad de ahorro y de disminución de tantas desigualdades sociales.

Es aquí donde tiene todo el sentido poner nuestras energías en ese Acuerdo Nacional liderado por el Presidente de la República, cuyo diálogo bien podría avanzar por una mesa de expresidentes y ex vicepresidentes de la República para que aporten sus experiencias en el cargo, las cuales han estado jalonadas de éxitos y fracasos, de facilidades y de dificultades. Podría ser un paso importante hacia el diálogo entre diferentes por el bien de Colombia. Podría ser un estímulo para que la sociedad civil, la dirigencia política, empresarial y social de nuestro País, encabezada por el Presidente se ponga a dialogar y consensuar finalmente una Colombia más justa, más desarrollada en todos los aspectos, y mejor. Sería, probablemente, el mayor aporte para la paz y la reconciliación nacional que todos deseamos.

Colombia debe fijar su atención en los países más desarrollados, aprender de su experiencia y tratar de mejorarla para un cambio deseable y conveniente. Profundizar en la democracia es absolutamente necesario. En ese camino, las reformas políticas y sociales para el mejoramiento de nuestro País y una concepción más dinámica y eficaz de la Colombia territorial tienen que estar dentro de ese gran Acuerdo Nacional. Recientemente, y en casual coincidencia con el sr. Presidente del Congreso de la Republica, Senador Iván Name, me referí a una deseable y conveniente descentralización de Colombia y aprovechar así la riqueza de sus Regiones, su diversidad cultural y, por tanto, humana.

Estas iniciativas y propuestas, esta invitación respetuosa al Presidente de la República para que continúe acometiendo de manera inmediata y sin descalificaciones, la iniciativa del Acuerdo Nacional y de las reformas que del mismo se originen, no está sustentada en una ocurrencia. Todo lo contrario: mi experiencia en tareas de responsabilidad en los diversos cargos que me ha tocado desempeñar tanto dentro como fuera de nuestro País me permiten ver sus necesidades y problemas y sus razonables soluciones.

Insisto, no es camino fácil, pero sí conveniente e improrrogable. Como se suele decir, no se pueden andar mil metros sin dar el primer paso. Demos ese paso cuanto antes por el bien del futuro democrático de nuestro País.