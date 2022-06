No a Gustavo Petro

Colombia le dijo no al líder de la extrema izquierda Gustavo Petro, que se está quedando solo y arrinconado por cuenta del odio que sembró en todos los años que lleva tratando de ser presidente de la república. Fueron 12.200.000 colombianos los que decidieron no votar por él y ese es un mensaje muy poderoso.

Sin embargo, en el Pacto Histórico, mediante sus voceros, políticos, “influenciadores” y periodistas, le hicieron creer al país que ganarían la presidencia en primera vuelta. Pero el 60 por ciento de los ciudadanos decidió optar por el ingeniero Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

El país votó y evidenció que sus preferencias políticas están en el centro y en la centroderecha. A Petro y sus alfiles les ha costado mucho trabajo aceptar esta verdad. Y es que Colombia no quiere líderes que incendien más el país de manera verbal, física o virtual. En general, los colombianos están hasta la coronilla de los resentimientos, la superioridad moral y el discurso del miedo. Pero en el petrismo no logran entender. De hecho, el senador Gustavo Bolívar celebró diciendo “ha muerto el uribismo”.

Al ganar el ingeniero Rodolfo Hernández un tiquete para la segunda vuelta, es claro que los votantes se conectaron con el mensaje del exalcalde de Bucaramanga frente al hastío que le producen a la gente los privilegios de los que gozan los políticos. Por eso, las propuestas de austeridad y restricción de los gastos fueron tan bien recibidas y es fundamental que Hernández, de llegar a la presidencia, cumpla su palabra en esta materia.

Miles de millones de pesos se malgastan en camionetas blindadas, escoltas, gasolina, seguros e impuestos que están al servicio de políticos y activistas. Eliminar esos lujos y poner a estos personajes a pagarlos de su bolsillo sería un gran triunfo del ingeniero Rodolfo.

La austeridad y la lucha contra la corrupción son las banderas del rodolfismo y la gente, al parecer, le creyó. Aunque Petro ha dicho que también va a luchar contra la corrupción, es muy difícil creerle cuando tiene a tantos políticos cuestionados (unos en libertad, otros en la cárcel) como Piedad Córdoba y Roy Barreras en su primera línea del Pacto Histórico.

Al anunciar la “muerte” del uribismo, al petrismo se le acabó un discurso que le era muy efectivo para lograr todos esos privilegios mencionados. Con esta primera vuelta queda más que demostrado que no existe un ‘narcoestado’, ni una dictadura, ni un régimen que les prohíbe a los ciudadanos ejercer su libre derecho al voto. Porque, de hecho, ganó el líder da la oposición al uribismo y el ingeniero Rodolfo dijo unas horas después de su triunfo que “no más Petro, no más Uribe, no más nada”.

Sin el uribismo en la campaña, ¿qué le queda a Petro?

Enfilar baterías de ataques en contra de su competidor. Pero son justo esas formas y métodos a los que les dijeron no los colombianos en las urnas.

Tengamos principio de realidad: Petro no es ningún ‘mesías redentor’, ni un hombre iluminado de una época más evolucionada, y tampoco es un ser superior de ninguna clase. Es un humano que, además, se desempeña como político. Y los políticos no son la panacea.

En ese sentido amplio de su largo recorrido como político, Petro le ha dicho al ingeniero toda clase de insultos: millonario corrupto, machista, misógino, talibán y hasta lo acusó de copiar su programa de gobierno. Es tal la prepotencia de Petro que no permite que haya otros políticos que hablen de programas sociales, medioambiente y paz, sin reclamar que esas son sus banderas, ¡como si las hubiera comprado!

Las primeras encuestas después de las elecciones denotan que el ingeniero Rodolfo Hernández absorbió un gran porcentaje de votantes que no quieren a Gustavo Petro como su presidente. Por primera vez en esta larga campaña, el líder de la extrema izquierda ocupó el segundo lugar, y a pesar de ello, continúa con el descrédito a su opositor. En su desespero en uno de los frentes de contraataque, le propuso al ingeniero Hernández que llegaran a un acuerdo nacional para implementar sus programas y en otro de los frentes, las hordas petristas bajaron el tono a sus insultos en las redes sociales para lograr que Sergio Fajardo adhiriera al Pacto Histórico. Pero la mesura en el lenguaje, las formas y propuestas llegaron muy tarde.

Petro y Francia Márquez han hablado de expropiación de la tierra, las utilidades de las empresas y de las pensiones de los colombianos. También de la creación de más impuestos para las 4.000 personas más ricas de Colombia (ojalá incluyan a Piedad Córdoba y Roy Barreras), acabar con la exploración y explotación del petróleo e imprimir billetes, entre otras propuestas económicas irresponsables e ignorantes.

El país quiere un cambio, pero no uno que comprometa el crecimiento y desarrollo económico, y mucho menos en el que las libertades individuales se vayan a perder por cuenta del ego de un político que cree ser el dueño de la verdad.

En medio del desespero al evidenciar que la presidencia de la república se les escurre por entre las manos, Petro dijo que si no ganaba en esta oportunidad ya no lo iba a volver a intentar. Incluso el senador Gustavo Bolívar afirmó que de no ganar la presidencia su jefe, no se posesionaría en el Congreso. Parece que no se han dado cuenta de que hay millones de colombianos que están comprometidos a ayudarles a cumplir ese propósito.