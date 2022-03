La Corte Constitucional, en sentencia T-033 de 4 de febrero de 2022, en decisión adoptada por dos magistrados y otra disidente, concedió el amparo de los derechos a la igualdad, la dignidad, la personalidad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad respecto del cambio de sexo solicitado, en consecuencia, ordenó a una notaria incorporar en el registro de nacimiento, en el componente sexo, el marcador “no binario” o “NB”, a la Registraduría hacer lo propio en la cédula de ciudadanía y al Gobierno Nacional modificar una norma reglamentaria, en el sentido de incluir esta categoría. Por último, exhortó al Congreso para que regule todos los derechos, deberes y servicios que encuentren en el sexo o en el género un criterio de asignación.

Para la Corte, la identidad de género es un derecho fundamental que comporta la facultad del individuo de definirse a sí mismo, en función de sus vivencias y experiencias, en cuanto al género, que es independiente al cuerpo biológico. Así las cosas, la identidad de género no puede concebirse estática sino en permanente confrontación y definición. No obedece a un orden natural sino que es un “producto cultural”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 24 de 2017, identificó entre las vivencias transgénero aquellas no binarias, que no corresponden al sexo asignado al nacer y que son una identidad de género independiente. La Corte Suprema de Nepal en 2007 dispuso la creación de un tercer género no binario. En la India en 2014, por vía judicial se le dio connotación al tercer género no binario. Canadá, a partir de 2017, adoptó un marcador no binario para el pasaporte nacional. En Argentina en 2021 se introdujo el marcador no binario. La providencia cita varias decisiones de distintos Estados, para concluir que existe una tendencia hacia el reconocimiento de identidades “no binarias”. Si bien en Colombia se ampara la configuración libre de la identidad de género, se ha concebido en el marco del sistema binario, que la Corte Constitucional con esta la providencia cambió.

Una decisión dividida adoptada con tan solo dos magistrados, con un salvamento de voto que indica la existencia de otra posición jurídica, no debía ordenar al Gobierno cambiar normas administrativas generales y mucho menos exhortar al Congreso para expedir leyes que adopten el criterio de dos magistrados. La Corte prevé en su reglamento que los asuntos de tutela de transcendencia nacional sean llevados a Sala Plena, para un debate y decisión más completos.

No binario - Foto: Juan Manuel Charry

Sin duda, la manera como las personas nos proyectamos a la sociedad y la forma de identidad que adoptamos en ella deben ser amparadas bajo los derechos del libre desarrollo de la personalidad, la personalidad jurídica y la dignidad, entre otros. Sin embargo, una cosa muy distinta es ordenar a las entidades estatales modificar los criterios de identificación objetivos, como lo es cuerpo biológico y el sexo, por vivencias y experiencias variables, por excelencia aspectos subjetivos de la persona.

Este tipo de decisiones de control constitucional muestran la tendencia a invadir las competencias del Ejecutivo y del Legislativo, la intención vedada al juez de tutela de atribuir a sus ordenes efectos generales, cuando deben ser estrictamente particulares; y un cierto esnobismo constitucional por estar a tono con las tendencias extranjeras, sin considerar las particularidades culturales de los colombianos.

En fin, en este caso habría bastado con ordenar el cambio de nombre y de sexo del solicitante en sus documentos de identificación, en lugar de pretender que se adopte una legislación que regule derechos, deberes y servicios donde el sexo o género son criterio de asignación; imagínense matrimonios, colegios, deportes, baños, uniformes y otros, para hombre, mujeres y no binarios.

Abogado constitucionalista.