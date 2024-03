¡No caigamos en la trampa de Petro!

El presidente deja entrever que, si no logra imponer su polémico programa de gobierno, incluida su nefasta reforma a la salud, no dudará en imponer una asamblea constituyente. Esta jugada desesperada por refundar las reglas del juego a su antojo no es más que el último y más grave indicio del creciente autoritarismo de Gustavo Petro. Un hombre que, lejos de aceptar y respetar la Constitución de 1991, prefiere agitar las calles encendiendo el caos social para lograr una reingeniería institucional a su acomodo, con tal de perpetuarse en el poder.

Ahora mismo, no hay cabida para la ingenuidad o la tibieza. Nuestro deber como oposición ciudadana es rechazar cualquier forma de absolutismo, mantenernos firmes en la defensa de los principios democráticos y exigir a los líderes y partidos políticos, incluidos Germán Vargas Lleras y el Partido Verde, que no posen de ingenuos ante las señales dictatoriales del presidente, no se equivoquen siguiendo el juego que Petro ha planteado, no es momento de buscar negociar la democracia. Hoy, mi invitación es que asuman su responsabilidad política y tomen acciones contundentes para proteger la Constitución.