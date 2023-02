No es Sahm, es Petro

La situación macroeconómica mundial ya no es tan preocupante como hace medio año. En 2019, la economista de la Reserva Federal Claudia Sahm sugirió que la tasa de desempleo se utilizara como pronosticador de una recesión económica por ser, por un lado, simple y entendible y, por otro lado, oportuno.

La regla Sahm sugiere que un promedio móvil de tres meses de la tasa de desempleo en 0,5 % o más, por encima de su mínimo anterior en 12 meses, señala el comienzo de una recesión. Aplicando esta regla retroactivamente, las nueve recesiones que tuvo Estados Unidos desde 1960 se hubieran podido predecir.

Según la regla Sahm, hay buenas noticias en Estados Unidos: el indicador está disminuyendo, lo cual es una buena señal de que no hay recesión en el horizonte. Esto no quiere decir que el país del norte no esté expuesto a recesiones por cambios súbitos en el indicador, como sucedió con el embargo de los productores de petróleo a Estados Unidos en 1973, consecuencia de su apoyo a Israel en la guerra Yom Kippur.

Une recesión en la economía más grande del mundo genera olas en los demás países como Colombia, que tienden a limitar el endeudamiento, como consecuencia de una falta de confianza generalizada que se manifiesta en una disminución del consumo.

China, por su lado, al reenfocar su política de respuesta a la covid, espera tener un incremento del Producto Interno Bruto de 5,2 %, lejano al 8 % de la década anterior, pero muy satisfactorio frente a las perspectivas de hace seis meses.

Lo particular de los tiempos presentes es que, mientras las perspectivas de recesión en Estados Unidos se diluyen poco a poco, la situación en Colombia se está complicando. Después de un rebote económico pospandemia en el cual los hogares dispararon su consumo con los ahorros generados durante el aislamiento, y con un recaudo de impuestos por parte del Estado que rompe cualquier récord anterior, la economía se está desplomando a pasos acelerados.

La preocupación por la economía colombiana no es sorpresiva. Hace bien el Banco de la República manteniendo las tasas de interés altas mientras cede el consumo, para controlar la inflación más alta de los últimos 20 años que genera caídas significativas en las ventas de ciertos sectores de la economía.

Sin embargo, idealmente, se quisiera que caiga el consumo en los bienes de consumo y no el consumo de los bienes de inversión como la vivienda, que genera empleo y sustento para una alta participación de la población. Es decir, se quisiera que el efecto de las altas de interés se concentrara en el corto plazo y no que perdurara en el tiempo.

Así como durante la pandemia la responsabilidad del Banco de la República era bajar tasas y la del gobierno central, inyectar dinero a la economía para que no se parara, hoy, cuando mucho de ese dinero se ha gastado, es prioritario que, ante la inflexibilidad de muchos colombianos de disminuir radicalmente sus gastos, el gobierno haga lo correspondiente.

Desafortunadamente, el gobierno progresista que llegó al poder no tiene chip de control de gasto y ha seguido el camino populista, sin duda a pesar del ministro de Hacienda y su director de Crédito Público.

Los subsidios al Soat de las motocicletas, asumir a costa del presupuesto público los incrementos en los peajes, incrementar el gasto de funcionamiento del Estado al punto de la creación de nuevos ministerios y entidades, y en mucha menor proporción, pero con un significado especial, el bacanal de viajes internacionales del presidente, su esposa, la vicepresidenta y de ahí para abajo, no ayudan en tiempos en que las normas de la economía sugieren austeridad pública.

Paralelamente, hay un factor que, dadas las particularidades de la personalidad del presidente, no es menor. Cuando se trata de caprichos oníricos que implican enormes erogaciones de la Nación, como el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla o hacer del metro de Bogotá uno subterráneo, las decisiones del primer mandatario no pasan por el rigor del análisis financiero.

En el caso del metro, por ejemplo, la discusión que ha dado el presidente se ha basado en su preferencia personal, sin un análisis del impacto en el costo del pasaje. Un metro subterráneo a estas alturas sería un metro elitista que no está al alcance de la mayoría de la población, a menos de ser ampliamente subsidiado por un Estado cuyas necesidades de inversión son enormes y mucho más rentables que volver el metro subterráneo.

El otro problema enorme que enfrenta la economía es la incertidumbre que utilizó en su discurso el director del Departamento Nacional de Planeación para justificar que no le es posible planear.

Esta incertidumbre, que muchas veces es generada por cambios no controlables del entorno, es hoy creada, impulsada y amplificada por el propio gobierno con sus propuestas de reformas analizadas con poca profundidad y sujetas a reversazos increíbles por parte del presidente y sus ministros. Es como si en el gobierno no existieran equipos técnicos.

Esta incertidumbre ha golpeado la inversión local e internacional en diferentes sectores. Por ejemplo, las ventas de vivienda han caído a menos de la mitad, en parte por la falta definición de políticas del Estado de subsidios. La inversión en proyectos de generación de energía se hace inviable ante la intervención del gobierno en la comisiones de regulación, y la devaluación del peso frente al dólar aleja el ahorro del país.

Con la coyuntura internacional actual, Colombia tiene un entorno que bien manejado podría generar el crecimiento económico necesario para disminuir radicalmente la pobreza.

Si solo el gobierno fuera sensato y no antepusiera sus ansias y caprichos de poder al desarrollo del país, las encuestas de opinión mostrarían optimismo hacia el futuro y no ese triste y derrotista pesimismo de la población.