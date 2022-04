No nos dejemos engatusar

La estrategia de Petro es una aplicación de los principios de la propaganda nazi de Joseph Gobbles, ministro de propaganda de Hitler; aparecer todos los días en los medios de comunicación, así se estén proponiendo cosas absurdas, saturando con su imagen a los colombianos, con el propósito de condicionar su subconsciente frente a las próximas elecciones. Este personaje ha individualizado a su enemigo que está representado por la Fuerza Pública, a la cual debe odiar desde que lo capturaron escondido en una caleta con armas, municiones y explosivos en 1985.

Recientemente ha aparecido información relacionada con seguidores muy cercanos a Petro, entre lo que sobresale la visita de su hermano a los presos por corrupción, los problemas de Teodora con la justicia americana, los cobros ilegales de subsidios por parte Francia, su fórmula y otros que impactan negativamente su campaña, de la cual valga la pena decirlo, debería retirarse en forma inmediata por ser indigno de aspirar a la primera magistratura del país después de tener una hoja de vida tan desprestigiada.

El principio de la exageración y desfiguración está siendo aplicado por Petro y sus seguidores en la máxima extensión, al tratar de desviar la atención del país de los problemas, errores y contradicciones de la izquierda, haciendo aparecer al comandante del Ejército como participante en política partidista, cuando en ningún momento ha deliberado, pero están buscando ganar escaños y continuar con la campaña de desprestigio contra la Fuerza Pública, la cual han llevado a cabo por muchos años, vendiendo la idea de que es una grave amenaza que el representante legal defienda a su institución.

Sin lugar a duda los que están enarbolando la bandera del inconformismo por el reclamo justo y oportuno que hizo el general Zapateiro a Petro quieren incendiar al país con falsas aseveraciones y tendenciosas insinuaciones. Estos ataques son posiblemente a causa de los buenos resultados de la Fuerza Pública contra los delincuentes que siguen llenando de sangre, tristeza y droga al país, así como sembrando la corrupción en estos períodos preelectorales.

El principio de la trasposición también está siendo aplicado con gran énfasis por Petro al imputar a su antagonista natural con los propios defectos y errores, aplicando como establecen los estudiosos del tema, la premisa de que “si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. Es así como Petro empleando la calumnia y la injuria acusa falsamente a los miembros de la Fuerza Pública y del Congreso tratando de buscar más adeptos entre sus seguidores, a los cuales parece que les ha ofrecido pan y techo por su voto, cuando expropie a quienes han trabajado por años.

Al discurso de Alberto Lleras en el Teatro Patria muchos políticos le han dado a su acomodo una falsa interpretación tratando de estigmatizar a la Fuerza Pública. La Constitución Política es clara en establecer la no participación de esta institución en política, ya que es el árbitro de la democracia. La Constitución se refiere claramente a la no intervención en política partidista y la Fuerza Pública se enorgullece de haber tenido siempre una vocación democrática y respetuosa de la Constitución y las leyes. ¿O es que cuando se habla en una Brigada o en un Batallón de una política ambiental o una política de entrenamiento se habla de política partidista? No se debe confundir para reinar. No traten de alborotar las aguas para pescar en rio revuelto.

Lo que si debe quedar claro a los colombianos es que por el hecho de ejercer la política partidista no se le otorga a nadie licencia de corzo para desprestigiar a las dignas e insignes instituciones nacionales, hacer y decir lo que se le ocurre estando fuera del ejercicio de su cargo y quedar impune cuando se transgrede la ley; no puede haber impunidad ante el delito escudándose en la otra figura sui géneris del delito político. No nos dejemos engatusar por los falsos espejismos de la izquierda. La democracia nos asegura la libertad.