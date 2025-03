Estas declaraciones contradictorias dejan en evidencia que el presidente no respeta la independencia de los poderes, sino que las decisiones solo son legítimas si le favorecen.

Las elecciones regionales de octubre de 2023 fueron una prueba contundente de que ya no cuenta con ese respaldo. Los resultados dejaron claro que la oposición es ahora mayoría y que los colombianos expresaron su inconformidad con el gobierno. En otras palabras, esas elecciones fueron una verdadera consulta popular contra Petro y su administración.

No podemos ser tontos útiles de una estrategia que solo busca perpetuar una narrativa falsa. Colombia merece respeto por sus instituciones y por la voluntad real de su gente.

Esta es la razón fundamental por la que el presidente busca, a través de una consulta popular, argumentar que el Congreso está en contra de la supuesta mayoría que él cree tener. No obstante, más que intentar hacer realidad unas reformas sociales que hoy no cuentan con respaldo legislativo ni ciudadano, su verdadera estrategia es electoral, con miras a las elecciones de 2026.

Aun así, este intento desesperado conlleva un gran riesgo. Si la consulta popular arroja un resultado negativo, no solo confirmará el descontento social, sino que debilitará aún más su ya deteriorado liderazgo y su baja credibilidad, generando consecuencias irreversibles para su gobierno.

Asimismo, una oposición fortalecida podría convertir este proceso en un trampolín político, no solo para frenar la consulta en el Senado, donde Petro y sus aliados intentarán imponerla, sino también para consolidarse de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. De lograrse una derrota contundente contra el populismo y la politiquería, se enviaría un mensaje claro de rechazo a la estrategia de perpetuación política del actual gobierno.

Por ello, los colombianos que nos oponemos a esta administración debemos asumir el papel de veedores, exigiendo que los escasos recursos del presupuesto nacional no sean utilizados en una consulta diseñada para favorecer políticamente al presidente. En cambio, esos fondos deben destinarse a resolver los grandes problemas que enfrenta el país, problemas que, hasta ahora, han sido relegados por un gobierno más preocupado por su supervivencia política que por el bienestar de los ciudadanos.

Por todo lo anterior, los colombianos, y en especial la oposición, no podemos convertirnos en piezas de una estrategia gubernamental que, a través de una consulta popular, busca recuperar lo que no ha logrado en casi tres años de gobierno.

Actualmente, la oposición está dividida, en parte porque los partidos políticos aún no han encontrado la manera de unirse y presentar un candidato único que enfrente al aspirante del oficialismo en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, lo que el presidente Petro no previó es que, con esta consulta, nos está brindando una oportunidad inmejorable para unirnos y demostrar que somos más los colombianos que rechazamos no solo sus políticas, sino también su forma de gobernar.