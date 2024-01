No queremos la paz de las tumbas

“Que en paz descansen”, es la frase protocolar con la que pedimos por los difuntos. No tendríamos por qué pedir o conseguir la paz después de que la muerte toque la puerta. Incluso, no deberíamos estar preocupados por muertes prematuras. No obstante, la paz es un ideal con el que la mayoría sueña y otros tantos impiden. La paz es, según Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno”, es decir, respeto a la vida, libertad, seguridad, entre otros.

Una sociedad que aspira la paz es una sociedad que está en conflicto. La obviedad de esta frase evidencia la complejidad a la que se enfrentan quienes luchan por conseguirla. Apaciguar el conflicto requiere superar el diálogo hacia acciones concretas y, con ello, conseguir la confianza de la gente sobre dichos procesos. Por ahora, la percepción ciudadana acerca del proyecto de “paz total” se ubica en un 67% de desfavorabilidad, según la encuesta Invamer de diciembre.

Una de las razones por las cuales hay un rechazo general a la política actual de seguridad podría ser el significativo aumento del secuestro. Pasamos de tener 166 secuestros en 2022 a 287 en 2023, aumentando en un 73%. Este tema ha sido una de las peleas que se han dado en la mesa de negociación con el ELN, por poner un ejemplo. A pesar de que se han comprometido a no seguir cometiendo dicha práctica, el año pasado estuvo plagado de incumplimientos a lo acordado. Mientras el secuestro no cese, no puede haber paz.

La paz no puede ser condicionada y fue el mismísimo Papa Francisco quien el 7 de enero, al término del rezo del Angelus, pidió la liberación de los secuestrados: “Oremos juntos por la liberación, sin condiciones, de todas las personas secuestradas actualmente en Colombia”. Un clima de reconciliación y de paz en el país, como también mencionó el Sumo Pontífice, no se dará hasta que prácticas como estas sean detenidas.

Volviendo al título de esta columna, Colombia es un país en el que se ha conseguido un nobel de paz a expensas de la justicia y no queremos volver a ser engañados con falsas promesas. A pesar de que el acuerdo de paz con las FARC en el 2016 logró la desmovilización de 13.000 guerrilleros, hubo un gran número de disidencias que se reestructuraron y se autoproclamaron, de nuevo, como las FARC originales, es decir, volvimos a lo mismo.

No podemos seguir hablando de paz cuando siguen matando niños, secuestrando gente, aterrorizando a la población. La paz que buscamos es mucho más que la que puede proporcionar una tumba. Las tragedias llevan a la tumba, no la paz. El enfoque debería ser impedir esas tragedias para prolongar vidas en paz, no el de los discursos que se quedan en un simple papel.

Un nuevo año es una oportunidad para reflexionar del pasado y reconfigurar lo que se tenga que reconfigurar. La paz en Colombia ha servido como plataforma política, ha sido tema de debate, ha sido hasta consultada a la población, pero ha sido todo menos una realidad. A pesar de estar lejos de ella, no se puede retroceder en los esfuerzos por conseguirla.

Cuando escuchamos el deseo de la gente de alcanzar una paz que no sea la que le proporciona una tumba, estamos rechazando a resignarnos ante el miedo de morir y acogiendo la responsabilidad debida por la paz. Una paz que refleje la justicia, se aleje de la impunidad, demuestre el trabajo bien hecho de aquellos que decidieron comprometerse y permita una prosperidad estable. La paz no puede ser proclamada para volver a caer en ciclos de violencia. La paz debe proclamarse cuando sea un hecho.