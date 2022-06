Después de una larga campaña, quizás una de las más violentas, el domingo los colombianos tenemos la obligación de ir a las urnas de manera masiva y votar para proteger el Estado de derecho y la libertad, y eso significa no votar por Gustavo Petro. La democracia y las generaciones futuras siempre nos lo agradecerán.

No se puede votar por Gustavo Petro

Esta puede ser la última oportunidad, en varias décadas, que asistamos en libertad a votar. No tengo la más mínima duda de que, de ganar la presidencia de la república, Gustavo Petro no volverá a entregar el poder en muchos años. El líder de la extrema izquierda lo ha dicho de manera reiterativa en distintos escenarios y desde hace mucho tiempo, pero ante el rechazo que ha causado esa posición extremista, intentó en las últimas semanas matizar, por conveniencia, su discurso.

La manera favorita de Gustavo Petro de evadir la responsabilidad de sus palabras es afirmar que lo que dice es sacado de contexto por sus opositores. De hecho, a los alfiles del petrismo les toca hacer de manera constante acrobacias para intentar traducir, una y otra vez, las embarradas de su líder.

Esta última semana, Petro afirmó que el litro de leche cuesta 10.000 pesos, pero en lugar de admitir que no tenía ni idea, dijo que se había confundido con el precio del kilo de la carne. Y no pasó nada. Pero cuando el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla no supo decir cuánto costaba una docena de huevos, el país ardió en un paro violento de 50 días, con Gustavo Petro como uno de los principales promotores.

Con la facilidad que justificó el error del precio de la leche, Petro también evadió en los últimos meses el debate que él mismo planteó en torno a la expropiación de la propiedad privada, empezando por la tierra destinada a la ganadería y llegando hasta el horror de afirmar que el ahorro de 18 millones de colombianos en los fondos privados de pensión era dinero público y no de los ahorradores.

Como un lobo con piel de oveja, Gustavo Petro ha convencido a las clases menos favorecidas de que Colombia solo es viable si se reparten subsidios y se les suben los impuestos a las 4.000 personas más ricas del país, en una clara promoción de la lucha de clases, que ha profundizado con una estrategia de campaña sucia en las redes sociales que el país pudo conocer mediante los escandalosos ‘petrovideos’.

Sin lugar a dudas, el país requiere con urgencia atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables, pero no puede ser a costa de sacrificar el aparato productivo empresarial (que es el que paga impuestos), ni de suspender la producción de petróleo y gas, que son unas de las principales fuentes de ingresos de la economía nacional.

Votar por Gustavo Petro es votar porque en Colombia se acaben la democracia, el libre mercado y las libertades individuales. Así como quedó demostrado que estuvo dispuesto a aliarse con corruptos y extraditables en lo que se conoció como el Pacto de La Picota, y de llevarse a la clase política tradicional a hacerle campaña, Petro hará todo lo posible para permanecer en el poder hasta tres gobiernos (12 años) y ejecutar su venganza personal en contra del Estado colombiano, ese que tanto desprecia.

Se asegurará de acabar con el uribismo, con el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez y con todos los opositores. Su principal objetivo será silenciar a la prensa que le haga oposición, ya sea con medidas dictatoriales de cerrar medios de comunicación, o repartiendo mermelada y contratos, como lo hizo con éxito Juan Manuel Santos.

Sin embargo, si llega a ser elegido por un margen muy bajo, tendrá un mandato en el que casi el 50 por ciento de la población no solo no lo quiere, sino que siente desprecio por su pasado violento como guerrillero, su aspiracional estilo de vida y la agresiva campaña que promovió desde hace cuatro años, que incluyó movilizaciones violentas en contra de la población, los bancos, el sistema de transporte público de las ciudades y el comercio.

Pero para mí, el aspecto más ruin de Gustavo Petro fue su comportamiento en medio de la pandemia. En la peor de la crisis de la historia reciente de la humanidad y del país, Petro se negó a votar la ley de vacunación universal que se necesitaba con tanta urgencia para que el Gobierno pudiera llevar a cabo las compras de las vacunas a los laboratorios. En Colombia, la vacunación gratuita hasta antes de la pandemia solo cubría a los niños de 0 a 5 años, pero ante la emergencia mundial había que vacunar al ciento por ciento de los colombianos. Petro no votó la ley, generó una narrativa contraria a la de un líder que propende por el bienestar de la gente que lo sigue y remató promoviendo un paro que incrementó el pico de contagios y más de 15.000 muertes en tan solo 50 días. Pero a pesar de Petro y de la izquierda que lo acompaña, el Gobierno pudo vacunar a los colombianos, rescatando la economía y protegiendo la democracia que permite que hoy las elecciones se puedan desarrollar. Un beneficio que, por supuesto, tiene a Petro en la puerta de la Casa de Nariño.

Después de una larga campaña, quizás una de las más violentas, el domingo los colombianos tenemos la obligación de ir a las urnas de manera masiva y votar para proteger el Estado de derecho y la libertad, y eso significa no votar por Gustavo Petro. La democracia y las generaciones futuras siempre nos lo agradecerán.