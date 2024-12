A ver si se enteran. Esto no es de la izquierda recalcitrante ni de una niña pantallera. Se trata de nuestra supervivencia, de un futuro de horrores hacia el que nos precipitamos ante la desidia de la mayoría de los habitantes de la Tierra. Y no demorará decenios, seremos testigos de las tragedias apocalípticas que causará el cambio climático.

Me dirijo a quienes desechan las alarmas y son de derecha, la ideología que mayor progreso y bienestar ha generado al planeta. No se vuelvan ahora brutos, por Dios. No ignoren una realidad incuestionable: nada más grave que el deterioro acelerado de la naturaleza.

Mientras nos enzarzamos en peleas intrascendentes, pueriles, como la de los violentos que siguen marchando en Bogotá atropellando los derechos de quienes no queremos parar, el planeta agoniza por la culpa de todos y no le paramos bolas. Lo que atañe al medioambiente no suele ser noticia sexi que atraiga audiencias, salvo casos puntuales, y como tampoco da votos, nunca se convierte en eje fundamental de ningún Gobierno.