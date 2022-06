No todo vale, ese no es el cambio que necesita Colombia

A pocos días de decidir en segunda vuelta quién será el nuevo presidente de los colombianos por los próximos cuatro años, sale a relucir la campaña sucia que desde el Pacto Histórico se fraguó para, literalmente, acabar con mentiras y artimañas a la competencia, fuera quien fuera.

Así quedó en evidencia hace unos días con los denominados ‘Petro Videos’, horas y horas de grabación de reuniones a través de una plataforma virtual dedicadas por los estrategas, aliados políticos y el candidato del Pacto Histórico para fraguar los diferentes escenarios que develaron que el juego de la política sucia y a costa de todo, sigue existiendo y que se forja y mantiene en esta temporada electoral desde la campaña que dice ser la del “cambio”.

Por el contrario, queda más que claro, que en el Pacto todo es un discurso armado, disfrazado en una fachada de una propuesta diferente de hacer política que es tal; es más de lo mismo de lo que estamos cansados: juego sucio, corrupción, buscar acabar con el contrario, con el que piensa diferente, mover millones para fake news en redes y bodeguitas. Tampoco hay renovación, ¿o es que sinceramente piensan que la hay con personajes como Roy Barreras, Armando Benedetti, Piedad Córdoba, Juan Fernando Cristo y otros más que representan el establecimiento, que dicen rechazar ahora, y que han estado seriamente cuestionamos?

Es vergonzoso y aterrador, lo poco que se ha visto hasta ahora de esos encuentros y las que se siguen conociendo con el paso de los días. Da miedo lo que orquestaban los aliados de Gustavo Petro para eliminar al contradictor. Lo hicieron con Fajardo, con Federico Gutiérrez, con Alejandro Gaviria y ahora con Rodolfo Hernández, ¿Qué podemos esperar de un gobierno así?

Que no nos metan ese cuento de que así se hace política, no señores. Eso no representa la democracia y mucho menos el cambio que piden los colombianos; es, sin duda, un mensaje que nos lleva a reflexionar como políticos. ¡No todo vale!

Hay quienes creemos y esperamos que en Colombia se recuperen los valores, que se mantenga la honestidad, la transparencia, el derecho a pensar distinto, la tolerancia, el debate, el reconocimiento del otro, y la validación de la legítima democracia.

Se construye país sobre la base de las diferencias, como colombianos debemos rechazar este tipo de actuaciones deshonestas para que no existan más, y que el candidato que merece el país, llame a un gran acuerdo nacional, a la cooperación porque o nos unimos, o nos hundimos, ya no más división.