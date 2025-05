Nos gobierna una organización criminal que huye hacia adelante

Para hablar sin eufemismos, y siendo estrictamente objetivos, hay que decir que a Colombia la gobierna una banda criminal cuyos cabecillas actúan bajo la fachada de justicieros sociales. Llegaron al poder sobre la plataforma criminal del estallido social, el pacto de la picota y la financiación del narcotráfico y carteles de la contratación como el de Euclides Torres. Y ya en el poder han doblado su apuesta delictiva. No hay entidad que se haya salvado del saqueo, aunque algunas hayan tenido más prensa como la UNGRD, Ecopetrol, la SAE, el Sena, Mindeporte, Invias, Agencia Nacional de Tierras, etc.

También han diseñado un meticuloso plan para colonizar las instituciones encargadas de controlarlos. Recientemente SEMANA divulgó la noticia de que el soborno a Iván Name incluiría el nombramiento de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional. La compra de conciencias ha sido el método predilecto que han utilizado organizaciones mafiosas como el cartel de Cali para conseguir sus objetivos. ¿Para qué utilizar la violencia habiendo métodos más sutiles? Pero si estos fallan, entonces viene la violencia, como le ha ocurrido a la senadora Nadia Blel y al Senador Efraín Cepeda, en quienes Petro se ha cebado con una violencia verbal inusitada, y en el caso de la senadora Blel, mandándole una turba de gorilas para acosarla en su vivienda. O como hicieron con la Corte Suprema para que les nombrara una fiscal que obedeciera al jefe de la banda; esta vez los gorilas bloquearon el edifico de la corte blandiendo banderas del M19, para que los magistrados entendieran a qué se exponían. Y los magistrados nombraron intimidados a la fiscal Camargo, que se ha dedicado a taparle los delitos a sus jefes. “A la Fiscalía no le interesa saber nada sobre Vladimir Fernández” le dijeron a Sandra Ortiz.

Pero lo más grave es que esta es una banda especial, esta no se va a contentar con el golpe maestro que han dado. No. Su designio es quedarse en el poder indefinidamente para continuar el expolio. Tampoco es el Estado su límite, para eso fungen como justicieros sociales al mejor estilo marxista, donde el sector privado debe desaparecer y el Estado, que son ellos, lo engulle todo hasta que no queda nada, ni derechos ni libertades. Solo ellos dueños de todo.