Nuestro populista de derecha

Un grupo integrado por personas vinculadas, o que antaño lo estuvieron, al servicio público y la academia, sesiona cada viernes para discutir los problemas del país bajo la grata coordinación de Armando Montenegro y Marta Lasprilla. De ordinario, se invita a un expositor para que discurra sobre el tema de su especialidad y participe a continuación en un coloquio con los asistentes. La personalidad explosiva del ingeniero Rodolfo, el simplismo o simpleza de sus propuestas (no es lo mismo) y la escasez del tiempo para hacer campaña, hacían improbable su comparecencia. No obstante, lo hizo desde su sede en Bucaramanga, de donde jamás sale, según contó. La suya es una campaña virtual que con éxito notable le ha permitido obtener reconocimiento y respaldo. Algo tendrían que aprender sus rivales; quizá patear trancones en las ciudades repartiendo volantes y salir de gira por regiones remotas no sea hoy la estrategia más eficiente.

Su discurso es impactante. Claro, coherente, parvo en los temas que aborda. Lo hace, como él mismo lo confiesa, apelando a las emociones de sus eventuales electores y sin ningún asomo de elaboración teórica. Confiesa no saber de políticas públicas, lo que en realidad significa convertir la ignorancia en una ventaja. Le bastan unas cuantas ideas generales bajo el supuesto de que, en cada caso, podrá consultar a los expertos, incluidos sus anfitriones de hace un par de semanas. En su haber, como lo dijo varias veces, se encuentra su habilidad para sumar y restar. Muchos en silencio debieron replicarle, pues ninguno lo hizo de viva voz, que la aritmética es un requisito necesario para cualquier oficio, por humilde que sea. Y que muchos asuntos de interés público no pueden ser medidos porque se basan en apreciaciones debatibles sobre las conveniencias sociales. Algo va de calcular la capacidad de carga de una estructura, a definir la mejor manera de distribuir raciones escolares.

Al igual que el creciente ramillete de populistas que azotan nuestra región -Bolsonaro, Amlo, Castillo, Bukele, etc.-, Hernández considera que la política debe adelantarse sin políticos, ya que estos no pueden hacer nada sin recoger dinero, del cual, en parte, se apropian. Esto recuerda la respuesta que dio el generalísimo Francisco Franco a un joven falangista que le pedía consejo sobre su interés por la política: hijo, mejor venga a ayudar en el gobierno que es una noble actividad. Ese desprecio por el quehacer político explica que Hernández sostenga que, para lidiar con el Congreso, en sus discursos como gobernante, que serían cotidianos como los del presidente de México, incluirá una sección destinada a denunciar los parlamentarios que se opongan a sus propuestas. Desde su óptica esta postura confrontacional tiene sentido: es política todo lo que el gobernante proponga, lo demás es politiquería. (Suena familiar en estos rumbos).

La primera de sus obsesiones es la corrupción. Se enorgullece de haber sacado de un día para otro 2.040 empleados de la Alcaldía de Bucaramanga; sobrevivieron 700, que aún podrían ser muchos. Sostiene que sobran más de 300.000 empleados estatales y que el 80 % de los políticos son corruptos, que se roban cien millones por minuto (dólares o pesos, no entendí). Lo dijo con tal grado de certeza que es como si hubiera realizado un censo riguroso que le permitiera arribar a esa conclusión. No existe ese estudio, que sepamos. Respondiendo una pregunta sobre el arsenal de instrumentos legales existentes para combatir la corrupción, afirmó que ellos son inútiles porque los administran los corruptos.

¿Qué hacer ante ese desolador panorama? Transcribo, escandalizado, las palabras textuales del candidato en un video que es público: “Apenas haya la primera, la primera huella de que usted estaba en eso, se pone preso y no lo llevamos al club de Santa Marta, ni para allí al Rodadero, no señor, intramural en el peor patio, el que robe desde una aguja hasta diez mil millones de dólares, es el mismo delito, por las cuantías no nos vamos a ir, lo metemos en el peor patio”. Da la leve impresión de que el candidato no comparte las nociones de Estado de Derecho y separación de poderes. Ignora, o finge ignorar, que el presidente no puede mandar encarcelar a nadie, potestad que pertenece a los jueces.

Esta idea de masacrar servidores públicos puede gustar a otros sectores de la derecha, los cuales creen en las bondades de un Estado mínimo, que no obstaculice la dinámica de los mercados. Por esa, entre otras razones, lo apoyarán si pasara a segunda vuelta. Tal vez por eso no lo atacan…

En su visita a la tertulia de Montenegro y Lasprilla, el eventual presidente anunció una política de proteccionismo para el sector agropecuario. Adoptarla implicaría romper los compromisos internacionales vigentes o, en el mejor de los casos, renegociarlos asumiendo los costos consecuenciales. Esos caminos, ásperos de recorrer, tendrían sentido si hubiere razones sólidas para concluir que la competencia externa es la causante de una hipotética postración del agro. Los problemas son otros: déficit de infraestructura, ausencia de distritos de riego, bajo acopio de tecnología, incertidumbre sobre la propiedad del suelo, carencia de condiciones adecuadas para el desarrollo de la Orinoquía. Sobre estos tópicos el candidato -y sus rivales- deberían profundizar en próximos eventos.

Es indispensable mencionar que Rodolfo fue sancionado dos veces por la Procuraduría por la comisión de faltas graves. Que por ello no pudo terminar su mandato como alcalde. Y que tiene un hijo travieso, por decir lo menos. A Bolsonaro y a Amlo les pasa lo mismo. Le puede servir de consuelo.

