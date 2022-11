¡Ojo con el 23!

Estamos a menos de un año de las elecciones regionales en nuestro país. Serán sufragios muy significativos e importantes que determinarán quiénes serán los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. No solo serán unas votaciones para el cambio de mando, sino, lo que es más importante aún, serán el momento de la verdad para saber hacia dónde está inclinado el país y si votará hacia la izquierda, al centro, o a la derecha.

Desde el triunfo de Gustavo Petro se ha venido desarrollando y llevando a cabo una agenda bastante demostrativa que ha permitido mostrarles al país y a sus habitantes un abrebocas de lo que será el gobierno Petro en los próximos cuatro años.

Este nuevo gobierno pasó una reforma tributaria prácticamente a pupitrazo y sin debate alguno. Una reforma que para muchos es una burla para el país y para sus ciudadanos. Muchos no conciben cómo logra ser aprobada una reforma en tan poco tiempo y no perdonan que los que incendiaron el país literalmente el año pasado con paros masivos, porque no estaban de acuerdo con la reforma tributaria planteada en ese momento por Alberto Carrasquilla, sean los que hoy hayan propuesto y admitido la misma. Al principio, altos mandatarios del Gobierno trazaban la que sería una reforma solamente para los 4.000 más ricos del país y poco a poco esa idea se fue desplegando porque no era posible, al punto en el que los más necesitados también se verán perjudicados con la reforma y con el incremento de los alimentos y del costo de vida.

Actualmente, la inflación llega al 12,22 % y con la aquiescencia de la reforma podría subir 1,31 p.p. más. Dichos hechos son lo suficientemente arduos y hay que agregar que cuando la actual administración estaba en campaña siempre prometió defender a los más pobres. ¿Es realmente como se están llevando dichas promesas en la actualidad?

En los primeros 100 días del gobierno actual el dólar ha roto cualquier barrera histórica y ha sobrepasado los 5.000 pesos. Una cifra exorbitante que ha causado considerable preocupación no solo para expertos en economía, sino también para todos los ciudadanos.

El Congreso está compuesto por partidos que mayoritariamente se han declarado de gobierno, por lo que será muy difícil que las reformas y proyectos de ley no sean aprobadas y lo que significa también que habrá muy poca oposición dentro del Congreso. Otros temas de extrema intranquilidad son que la ministra de salud, Carolina Corcho, no ha comprado ni una sola vacuna en contra de la viruela del mono, lo que es altamente alarmante.

Ha habido diversas arremetidas en contra de los empresarios en el país, lo que podría llevar a una fuga extrema de capitales. Si no fuera suficiente todo lo que está ocurriendo en la actualidad del país, hay que añadir varios agravantes más, que incluyen darle fin a la exploración de hidrocarburos, la enorme posibilidad de llevar a cabo una reforma a la salud, poseyendo según varios expertos en el tema uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Igualmente se está explorando la posibilidad de una reforma política que sería beneficiaria para el actual gobierno.

Si los primeros cien días de la administración han arrojado tantos cambios profusos enormemente negativos, se puede predecir que el futuro solo traerá más empobrecimiento y cambios cada vez más execrables.

El Gobierno ha tenido la congruencia de demostrarles a los ciudadanos el por qué fueron elegidos, pero para muchos ha sido un profundo retroceso. Han sido el ejemplo de lo que decían criticar estableciendo pactos con los políticos tradicionales, repartiendo mermelada y gastando parte del erario en celebraciones descomedidas. Habiendo podido apreciar los cambios del presente gobierno, los ciudadanos están en la enorme tarea de decidir si seguir estribando al progresismo, mermar al centro, o virar a la derecha. Las elecciones de 2023 serán una excelente oportunidad para demostrar si las masas están contentas con los mandatarios que eligieron en 2022. Amanecerá y veremos.

“Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil”, Abraham Lincoln.