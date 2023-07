Ojo con Managua

Es cierto que la Corte Internacional de Justicia estipuló que debe resolverse con ellos el acceso a bancos de pesca, ubicados en aguas adjudicadas a Nicaragua, en el fallo de 2012. Esta situación afectó a los pescadores de nuestro archipiélago para mantener sus derechos adquiridos ancestralmente con una actividad de vida y de su propia supervivencia.

Sin embargo, precipitarse a una negociación no necesariamente asegura los mejores resultados para nuestro país y para el pueblo raizal y eso debería tenerlo claro el gobierno nacional. Después del sinsabor del fallo adverso de 2012, Colombia aprendió que era necesario afrontar este tema como un asunto de Estado y en eso han sido consistentes los posteriores gobiernos. Mientras mantuvimos un equipo negociador y una estrategia consistente, Nicaragua perdió una ficha clave como Paul Reichler, quien los había llevado a ganar el fallo de la CIJ de 2012.

Es urgente que el gobierno reconozca como asunto de Estado la negociación con Nicaragua. La interacción del gobierno actual con la población de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no ha sido la mejor por las decisiones y omisiones de los funcionarios del gobierno. Nuestras islas atraviesan uno de los peores años en materia de turismo y el hecho que el presidente los haya dejado plantados el 20 de julio fue un mensaje muy negativo. No sería un buen precedente que los derechos de pesca quedaran inmersos en el demagógico esfuerzo del gobierno de lavar su cara frente a los isleños.

Ante todo es necesario resolver dos asuntos de fondo: Primero, entender con quién estaríamos negociando y quién nos representaría ante ese gobierno durante las posibles negociaciones. Daniel Ortega es un dictador en todo el sentido de la palabra y - como lo expresó Richter en su carta de renuncia a la asesoría del gobierno nicaragüense- “(Ortega) ha establecido una nueva dictadura, no muy diferente a la que él mismo ayudó a derrocar, con elecciones falsas; una legislatura sumisa; un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia y el silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes”.

En segunda instancia -y otro asunto no menos grave donde el gobierno debe actuar de inmediato- es el retiro del actual embajador en Nicaragua. No basta con el gesto del presidente Petro, para congraciarse con los isleños, al asegurar que “quizá debimos nombrar un raizal”.

El canciller Leyva no actuó con celeridad y, en lugar de sacar al embajador, lo llamó a Colombia para que hiciera una reinducción en asuntos diplomáticos pero eso no es suficiente. El embajador León Fredy Muñoz nos está representando frente al país con el cual tenemos el tema más sensible en la actualidad, incluso coyunturalmente más importante, que el propio asunto de la droga. El embajador Muñoz demostró que no tiene ni el perfil, el manejo, ni el talante para hacerse cargo de esta compleja situación.

Es inconcebible que, días antes del fallo de la CIJ, Muñoz haya declarado que lo tres intereses sensibles promovidos desde su embajada por el Estado colombiano son: “1. Velar por los connacionales colombianos residentes en Nicaragua

2. Promover el comercio y turismo entre los dos estados y

3. Dar a conocer la cultura colombiana materializada en artes y academia expresada en forma de poder blando”.

Es increíble que el embajador no haya priorizado y dado la real relevancia a los intereses nacionales que se estaban jugando su carta definitiva en La Haya. Pero aún más grave, Muñoz tiene un clarísimo conflicto de interés por su posición en defensa de Colombia en las potenciales negociaciones y sus evidentes simpatías con el régimen de Ortega. Lo anterior quedó patente cuando dejó expresa su participación - y efusivas manifestaciones de alineación en la celebración de la revolución sandinista del 7 de julio de este año- porque era su obligación como una forma de “hacer presencia estratégica para cuidar los intereses nacionales de Colombia en Nicaragua”.

Nos encontramos entonces ante un difícil escenario para esta negociación, con un gobierno laxo en pudores para hacer concesiones con los violentos, como se ha demostrado en la mal llamada Paz Total. Con Managua afrontaremos una negociación bajo un gobierno ilegítimo y con un embajador cuyas simpatías hacia la contraparte son más que evidentes. Los intereses soberanos de Colombia y de nuestros raizales están en riesgo inminente.