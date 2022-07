Oposición a Petro: más que heroica, ante el falso “cambio”

Empezó la horrible noche. La instalación del nuevo Congreso de la República fue un espectáculo en todo el sentido de la palabra: entre esponjosos perros blancos, botellas de cerveza, 13 groseras interrupciones al jefe de Estado, transmisiones de YouTube de la gritería, sesión de fotos de moda y hasta un criminal de lesa humanidad de las Farc encabezando un discurso moralizante, nos dieron un inquietante abrebocas de lo que serán los próximos cuatro años.

Es el inicio de un país distinto, en el que tanto el Senado como la Cámara de Representantes están totalmente sometidos al poder del nuevo presidente. Aprobarán lo que el mandatario diga, como lo diga y cuando lo diga.

Petro mismo advirtió que este Congreso tendrá un año para aprobar las profundas reformas que él quiere adelantar y con las que no está de acuerdo el 47 % del país, que no votó por él. Para eso necesita un Congreso sin capacidad de ejercer su función de contrapoder.

Es decir, la mitad del país no está con Petro, pero dicha diferencia no se ve representada en el Congreso.

Ustedes, como yo, se preguntarán qué tiene de conservador el sistema moral de Petro, o qué tiene de liberal su visión estatizante de la economía. Los partidos tradicionales le entregaron toda su ideología, todos sus principios, toda su historia, a un mandatario que va a convulsionar el país como ninguno. Salvo por el Centro Democrático y su dignísima oposición, el Congreso ya no será un espacio de debate de la República.

Volvamos sobre el plazo de un año que Petro le dio al Congreso para aprobar sus reformas: el mandatario mismo sabe que después de ese plazo, cuando el país se dé cuenta de la traición a las promesas de cambio, le quedará más difícil impulsar sus iniciativas. Por ejemplo, una reforma tributaria que genere nuevos impuestos solo la podría adelantar en los próximos meses, con el Senado y la Cámara a su favor, y de espaldas al clamor de los colombianos.

Desde luego que muchos colombianos serán decepcionados con aquello del cambio. Es algo que ya deben estar sospechando, pues creyeron elegir a un Congreso plural, diverso, alternativo y de vanguardia, pero -a la hora del té- la mesa directiva del Senado, por ejemplo, está encabezada por el mismo Roy Barreras de los últimos 16 años y no hay ninguna mujer, ningún afro, ningún indígena, ningún miembro de la comunidad LGBTIQ+. Como decía Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su inmortal El gatopardo: “Que todo cambie para que todo siga igual”.

Tras jurar como presidente del Senado, y con el histrionismo que siempre lo ha caracterizado, Roy clamó ante el micrófono que era hora de ponerse a trabajar; para demostrarlo, se quitó su chaqueta e hizo el ademán de remangarse la camisa.

Lo que los colombianos necesitamos del Congreso, más que quitarse una chaqueta, es que se quiten las ganas de acabar con nuestro buen sistema de salud, que no se la dejen fácil a Petro para clavar a toda la población con impuestos o acabar con Ecopetrol, que no sean testigos mudos del plan de expropiar tierras o que no permitan que arrasen con nuestras Fuerzas Militares. Es decir, necesitamos que los congresistas entiendan que la campaña y el activismo finalizaron, y que es hora de representar los intereses del país.

Sin embargo, lo de Roy Barreras es lo de menos: el mismo Congreso que abucheó en 13 oportunidades el discurso de Duque fue el que luego aplaudió el discurso de la oposición hecho por el señor Julián Gallo, un miembro de las Farc por el que la justicia de Estados Unidos ofrecía 2,5 millones de dólares de recompensa, y que tiene serios cuestionamientos de la opinión pública por ser un presunto victimario de niños, entre otros delitos atroces. Un criminal, por ser de izquierda, no deja de ser un criminal. El país no puede perder eso de vista.

Está más allá de toda duda que el nuevo presidente necesita un contrapeso. Si en algún lugar se ha vivido la tragedia de Petro como gobernante es en Bogotá, una ciudad en la que terminó con un nivel de desaprobación del 68 %. Como concejal de la capital, puedo dar fe de los estragos que ocasionó a todo nivel su administración y que aún hoy en día estamos sufriendo.

¿Qué nos espera a los colombianos en esta danza macabra entre el Ejecutivo y el Legislativo? El país puede contar con las 28 curules del Centro Democrático, 15 en Cámara y 13 en Senado, para hacer una resistencia democrática a la aplanadora petrista.

Pero no nos podemos quedar ahí: los concejales, asambleístas, ediles, líderes y ciudadanía tenemos el deber patriótico de ser una oposición argumentada, firme, técnica y ética que le haga contrapeso incluso a este nuevo Congreso que está hipnotizado con su propia imagen insólita. Una oposición que empieza contra viento y marea. Es nuestro deber ser la heroica oposición a Petro.