El director de la Policía Nacional, ordenó el pasado lunes, suspender el cumplimiento de las órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo y otras estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. El director explicó que se suspenderían los operativos policiales de búsqueda, pero en el evento de su aparecimiento, se cumpliría la captura.

De otra parte, la Fiscalía se negó a suspender las órdenes de captura de los mismos cabecillas, por considerar que no tienen estatus político y que solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia.

Finalmente, la Procuradora General contradijo al director de la Policía, consideró que estando vigentes las órdenes de captura, se tiene el deber ineludible de hacerlas efectivas, en el marco del imperio de la ley y la colaboración de poderes. En cuanto a la posición de la Fiscalía, se mostró de acuerdo, pues en su criterio no se cumplen los presupuestos legales requeridos.

La Ley, en el marco de la paz total, establece que el Gobierno Nacional puede adelantar dos tipos de procesos: De un lado, negociar con grupos armados al margen de la ley, con quienes se realizarían diálogos de carácter político, para pactar acuerdos de paz; y, del otro, conversar con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.

Estas estructuras criminales de alto impacto deben estar conformadas por un número plural de personas, organizadas jerárquicamente o en red, que se dediquen a delinquir en forma permanente o continuada, que se enmarquen en patrones que incluyan el sometimiento violento de la población civil en las zonas donde operen, y cumplan funciones en la economía ilícita. Además, permite incluir a guerrilleros desmovilizados en virtud de acuerdos de paz, que contribuyan a su desmantelamiento.

La Ley creó una instancia de alto nivel, para el estudio, la caracterización y la calificación de estas estructuras criminales de alto impacto, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa, con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Alto Comisionado para la Paz.

Así las cosas, se pueden suspender las órdenes de captura de los miembros de tales estructuras, siempre que se hayan iniciado las conversaciones y el Gobierno certifique su participación como voceros o representantes. También, se suspenden aquellas con fines de extradición y las que se acuerden para efectos de adelantar las conversaciones.

Es cierto que no se han reglamentado los requisitos y presupuestos que la ley establece para adelantar las conversaciones con las estructuras criminales de alto impacto, también es cierto, que no se ha expedido una ley de sometimiento para el efecto. Sin embargo, es posible aplicar la ley y suspender las órdenes de captura. Ahora bien, no se conoce la caracterización y calificación que debe hacer la instancia de alto nivel de estas estructuras, en caso de no existir, sería claro el incumplimiento de la ley.

El Gobierno Nacional tiene competencia para solicitar la suspensión de las órdenes de captura de los miembros de las estructuras armadas organizadas de alto impacto criminal, en eso se equivoca la Fiscalía, pues no requieren tener carácter político y es dudoso el argumento de falta de ley especial, cuando existen las generales, que deben aplicarse en todo caso.

Se equivoca el Gobierno y la Policía en suspender operativos de captura y supeditarse a eventuales e improbables apariciones para su ejecución; acierta la Procuradora cuando señala que son órdenes imperativas de ineludible cumplimiento.

Se equivoca la Procuradora al respaldar los argumentos de la Fiscalía en la negativa de suspender las órdenes de captura, cosa distinta es la verificación de los requisitos de ley, como la necesidad de calificación por parte de la alta instancia.

El Gobierno se muestra ansioso y afanado por victorias tempranas en materia de paz, lo que puede resultar contraproducente. La Fiscalía parece prevenida y reacia a aplicar la nueva ley, se equivoca en declaraciones altisonantes. La Procuradora acierta en pedir a la Policía la ejecución de órdenes de captura no suspendidas, pero se precipita en respaldar a la Fiscalía en argumentos equivocados o discutibles, cuando más bien corresponde verificar el cumplimiento de requisitos.