La estancia de los jefes paramilitares en penales de Estados Unidos les demostró que para contar lo que saben las fronteras no suponen barrera alguna.

Otoniel ya no será otro Monsalve

Ya no tendrá a un Iván Cepeda para que le mande a una celda de lujo con Monsalve. Se le acabaron los trucos, de nada le sirvieron el torrente de acusaciones, tanto falsas como verdaderas, que lanzó a la desesperada para quedarse.

Habría matado gustoso a Duque, a Fico, a cualquiera que aplaudiera su envío a la potencia del norte. Pero solo alcanzó a llorar como un cobarde y susurrar una grosería conteniendo la ira, ni siquiera fue capaz de gritarla. En el momento en que las altas cortes le cerraron las vías de escape y cuando tenía ante sus ojos el avión de la DEA, fue consciente del sombrío y merecido futuro que le aguarda por sus incontables crímenes atroces.

Sabe que lo encerrarán en una cárcel de castigo, donde vale cinco si se rehabilita o prefiere seguir en las mismas. No tendrá contacto con otros reclusos, disfrutará de una hora de sol por jornada y nada de visitas conyugales con menores. Todo un calvario antes de regresar a vivir sabroso en las prisiones patrias.

Clamar que Otoniel debería quedarse en Colombia supone desconocer la realidad de nuestras cárceles. Para el jefe de los Gaitanistas habría sido perfecto permanecer tras las rejas colombianas, dirigiendo su organización armada de una manera más tranquila y eficiente que cuando huía por las cordilleras andinas.

Más de 20 años visitando cárceles me permiten asegurar que Otoniel habría sido un recluso ingobernable, un intocable desde el instante en que pisara el penal que le asignaran. Ni guardias ni internos se atreverían a desobedecerlo, bien por plata o por miedo. Si pasó media vida comprando políticos, jueces, fiscales, policías, militares, sobornar al Inpec le parecería un juego de principiantes.

Dispondría de celulares a su antojo, desvirgaría adolescentes los miércoles y domingos, celebraría reuniones con su gente para impartir directrices a los bloques Gaitanistas, ordenar asesinatos, nombrar mandos, disponer de fondos, mediar en las peleas de sus lugartenientes, realizar inversiones y planear operaciones criminales de gran calado. Por si fuera poco, conseguiría beneficios carcelarios adicionales a cambio de ir soltando nombres que el petrismo considerara aprovechables para sus aspiraciones políticas. Cepeda es un astro de esas vueltas.

Sin olvidar que, aunque siempre fue un bandido de monte, antes de su captura, a sus 52 años le pesaba escapar a toda hora y esconderse en ranchos solitarios de mala muerte. Me lo confesó en su día Don Mario, quien fuera jefe de Otoniel, cuando en 2009 lo atraparon y encerraron en Cómbita: “Por fin he dormido a pierna suelta”. Si luego no ejerció de cabeza de la organización criminal, que él bautizó como Gaitanistas, fue porque su lugar lo ocuparon los hermanos Úsuga, Giovanny y Otoniel, más avezados delincuentes y con mayor liderazgo que él.

Por eso no tiene sentido que la izquierda vuelva a entonar la cantaleta de que “extraditaron la verdad”, porque la estancia de los jefes paramilitares en penales de Estados Unidos les demostró que para contar lo que saben las fronteras no suponen barrera alguna. Solo es necesario voluntad del reo, como demostraron en decenas de audiencias virtuales, sin olvidar las visitas de Piedad y Cepeda a Mancuso y demás para recabar datos de los Uribe Vélez, entre otros.

Si fuese cierto que tanto les importa la verdad y su objetivo fuese que cada asesino relate lo que hizo en aras de la paz y las víctimas, podrían empezar por señalar a los congresistas y senadores de Comunes.

Los tienen sentados en sus curules, guardan unos secretos que salvarían vidas y otros que aliviarían los dolores de miles de compatriotas que sufrieron su barbarie. Pero callan con una insolencia insultante y se permiten exigir verdades a otros criminales de su misma calaña, a pesar de que ellos las ocultan burlándose de los pactos firmados en La Habana.

Escucharlos criticando al Gobierno por la extradición de Otoniel causaría estupor si no fuese porque ya nos acostumbramos a sus infamias. Y porque en estos tiempos ha quedado probado que la izquierda radical puede mentir, encubrir delincuentes, cometer delitos, insultar, inventar amenazas, en suma, hacer o decir lo que le plazca, que todo se estrella en el grueso teflón que los protege.

¿Por qué no reclaman a Timochenko y Cía. que cuenten la verdad de una vez por todas? ¿O prefieren su silencio para no quedar en evidencia? ¿Por qué no protestan, por ejemplo, por la extradición de Aldemar Soto, que conoce el entramado del frustrado atentado de Neiva contra Álvaro Uribe? Costó la vida de 15 personas. ¿Tampoco protesta la Comisión de la Verdad?

Por supuesto que lo ideal sería que Colombia pudiera controlar a los capos en las cárceles nacionales y que cada uno relatara su verdad sin interferencias politiqueras y que pagaran por ello. Un sueño que no veremos.

--NOTA: Cuidado que Emilio Tapia, capo di capi de la corrupción, peligroso y sin escrúpulos, pretende quedarse en La Picota, donde pasa unos días para atender diligencias. Es tan detestable como los que aprietan gatillos porque también mata robar el erario de la manera como él lo hace.