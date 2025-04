Papa caliente

Afirma que ya la convocó, lo cual, por ahora, no es verdad; depende de que el Senado revise las preguntas que tiene la intención de plantear, su coherencia con la unidad temática que las normas contemplan y, lo que es fundamental, exija -como desde aquí, de nuevo, se solicita- condiciones que permitan que la competencia en las urnas sea equitativa. Como avizora que poner en marcha ese proceso no será tarea sencilla, se apresura a decir. “Creemos que hay instituciones que son constituidas y no constituyentes…Esas instituciones están intentando quitarle al pueblo el derecho de decisión en temas fundamentales”.