Paradojas dolorosas

Pongamos en cifras el argumento del aumento del poder de los políticos: el gasto público total en Colombia crece de 2022 a 2024 en un 43 %, y crece aún más en la parte discrecional, como son los gastos de funcionamiento, en un 46 %. Y de acuerdo con el presupuesto que sacara el Gobierno por decreto de 523 billones para 2025, el gasto sigue creciendo con 20 billones adicionales. Y mientras los políticos gastan y roban a manos llenas, las empresas o quiebran o no crecen, los ciudadanos pierden sus empleos o no encuentran uno, y cada vez la canasta familiar esta más cara: ese era el cambio.

En 2026, Colombia tiene que unirse en torno a un candidato a la Presidencia, y a unas listas al Congreso que representen genuinamente la voluntad del pueblo de quitarles poder a los políticos y regresárselo al ciudadano. Esa no solo debe ser la consigna para no caer al abismo, sino para ser exitosos como sociedad, pues no existe ningún país en el mundo que haya superado la pobreza gastando más del 30 % de su PIB. Todos los países ricos, que hoy gastan más del 30 % de su PIB, lo hicieron cuando el ingreso per cápita de sus ciudadanos superaba los 23 mil dólares. Nosotros apenas tenemos uno de 6 mil dólares, y ya tenemos un gasto público de 32 % de nuestro PIB.