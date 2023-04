‘Paz total’ con seguridad y cero tolerancia

Lastimosamente, los procesos de paz han sido éxitos transitorios, pues no se ha logrado consolidar firmemente una desmovilización total. Por ejemplo, de los paramilitares, ahora tenemos el Clan del Golfo o los Gaitanistas; de las Farc, hoy hace presencia la Segunda Marquetalia o las mismas disidencias de esta organización guerrillera, quienes quieren renegociar lo ya pactado en La Habana para obtener más beneficios.

El Gobierno Petro, desde el día uno, se ha jugado su prestigio y gobernabilidad para conseguir su famosa política de ‘paz total’, que consiste en sentarse con todos los grupos armados al margen de la ley para encaminarlos en la legalidad. Hay que reconocerle al Gobierno, que aun sabiendo lo arriesgado de la propuesta, sigue poniendo todos sus alfiles y sus fichas en llevarla a cabo.

No obstante, se están permitiendo unas cuestiones que imposibilitarían la idea de llevar a cabo esta política, y van enmarcadas en que el narcotráfico sigue siendo el centro del accionar delictivos de los ilegales y que se está dejando sin poder ni campo de acción a las Fuerzas Militares y de Policía.

Algunos podrán decir que esto no es verdad, que no está ocurriendo. Sin embargo, déjenme decirles que no tengo la más mínima duda de que la famosa primera línea y las milicias urbanas están preparando una estrategia para actuar cuando se requiera y dar inicio al famoso estallido social.

A sabiendas de que esto no se dará de una forma improvisada y espontánea, se está evidenciando que existe un adoctrinamiento en universidades y organizaciones juveniles y sociales. Y quiero agregar, aunque suene muy polémico, que hasta en las famosas barras bravas de los equipos de fútbol, en las que desde hace muchas décadas se han infiltrado los grupos al margen de la ley, se está gestando una idea de insatisfacción generalizada, no solo con lo relacionado con el deporte, sino a temas sociales y políticos. Para desestabilizar el país.

La semana pasada, por temas estrictamente profesionales, visité El Salvador. Allí se han aplicado unas políticas de cero tolerancia contra la delincuencia, con resultados muy bien conocidos por la prensa mundial, en los que incluso se han logrado días con cero homicidios en todo el territorio salvadoreño.

Allí se estableció una política que ha logrado poner en cintura y derrotar a los famosos “maras”, que se habían apropiado de la mayoría del territorio del país centroamericano y fundamentalmente las ciudades principales. Eran los dueños de las extorsiones, y la ciudadanía, y el estado, estaban cooptados por la delincuencia civil. Hecho que era facilitado por la nula presencia de las Fuerzas Militares, lo que les permitía actuar libremente a lo largo y ancho del país.

Fue el presidente Bukele, quien, de una forma arriesgada y apoyado por la Rama Legislativa y Judicial, entendió que, ante el reiterado fracaso de los procesos de paz en El Salvador, debía aplicar una política de autoridad y cero tolerancia ante la delincuencia común. Y sí que lo ha cumplido, los resultados son contundentes y las cifras respaldas enteramente su gestión.

Aproveché mi estadía en este país para visitar los barrios donde antes era imposible entrar y lo hice con total tranquilidad. Dialogué con unos ciudadanos agradecidos de las políticas gubernamentales en torno a su seguridad, incluso a costo de que algunos de sus más allegados estén hoy en las cárceles de máximo seguridad del Gobierno.

Hoy esas políticas infundadas en la autoridad y el imperio de la ley, les ha permitido tener un trabajo digno y conservar un crecimiento continuo en su economía familiar y su estilo de vida, producto del mejoramiento de las dinámicas internas y el crecimiento exponencial de la inversión extranjera debido a la seguridad jurídica que detentan y la tranquilidad de un país que ha llegado a cifras históricas en reducción del crimen organizado y actos deliberados de corrupción.

Esto también lo ha convertido en un ejemplo para países vecinos como Costa Rica y Guatemala.

He dicho todo lo anterior con el fin de avalar y darle la bienvenida a la ‘paz total’, propuesta del actual Gobierno, pero dejando muy claro que NO se puede aplicar con la manera que se está llevando a cabo. Sin una política de cero tolerancia y sin darle prioridad a la seguridad del país rural y urbano, nuestro país volverá a vivir lo que padecimos en décadas anteriores, donde los delincuentes, poniéndoles el apellido que quieran (paramilitares, guerrilleros, primera línea, bandas criminales, etc.), serán los únicos que impondrán las condiciones en nuestra forma de vivir, con todos los perjuicios sociales que esto conlleva.

Éramos un país en crecimiento constante, pero creo que, en materia de seguridad y políticas de convivencia, vamos en un retroceso que hará que nuestro país y nuestra democracia entre en una situación irreversible, que solo se soluciona con una política de ‘paz total’, pero basada en la seguridad y la cero tolerancia con el delincuente.