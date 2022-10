Paz total igual a impunidad total

En el Congreso de la República, en medio de la discusión de la prórroga de la Ley 418 de orden público, que se refrenda cada cuatro años y a la que le incluirán artículos para la llamada paz total, le sumaron unos micos con cara de orangutanes que buscan dejar en libertad a presos por vandalismo y terrorismo, que generaron afectaciones psicológicas de zozobra, violencia, bloqueos, saqueos al comercio e incluso tortura, secuestro y muerte.

Con el discurso de paz total no podemos transitar hacia la impunidad total. Decir que quienes afectaron a millones de colombianos, quemaron 118 CAI, acabaron con la infraestructura de 1.324 vehículos de transporte público, afectaron a 460 entidades del sector bancario y a 472 establecimientos comerciales, e hirieron a 1.477 policías, de las cuales 63 son mujeres y dos uniformados fallecidos, son unos angelitos.

Las protestas pacíficas son, y seguirán siendo, un mecanismo de expresión legítima de la sociedad civil, y por supuesto que creo en la justicia restaurativa. La paz total es el respeto por los derechos de todos los ciudadanos, de aumento de coberturas, de oferta social, de salud, de educación, entre otros. Pretender proteger a quienes se escudaron en la protesta social para agredir y destruir contribuye a fortalecer la injusticia y la impunidad y encierra un mensaje de defensa y reconocimiento a quien infringe la ley en el que delinquir paga y no les pasa nada.

Recordemos que, por ejemplo, los bloqueos desconocieron el derecho al libre desplazamiento de los ciudadanos, a quienes obligaron a bajarse del transporte público para caminar durante horas, no un día, no una semana, sino meses. Afectaron el derecho del acceso a la salud por cuenta del bloqueo de ambulancias en el territorio nacional; impactaron negativamente el derecho fundamental a la alimentación porque impidieron el transporte de alimentos.

El espacio público se volvió el campo de batalla de los vándalos que acabaron con parques y aceras, únicos escenarios de distracción de los vecinos de diferentes barrios y municipios. El comercio tuvo afectaciones económicas, saquearon negocios completos, el miedo se apoderó durante meses de zonas afectadas por los angelitos de la primera línea.

Desde su triunfo, el presidente Petro dijo: “Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”. Lo que busca el nuevo gobierno es cumplirles a sus electores clave que generaron caos y desespero. Claramente, las actuaciones vandálicas no son expresión ni de amor ni de pacifismo.

¿Dónde quedan las víctimas afectadas por el vandalismo? Vecinos de los diferentes puntos de concentración de la primera línea que durante meses vivieron con temor por el miedo provocado por los enfrentamientos entre la Policía y primera línea, que empleó piedras, machetes, bombas y hasta armas de fuego.

El olvido no es una opción. No es un sapo que los colombianos nos tengamos que tragar. Aún la familia del ingeniero civil Cristian Camilo Vélez clama justicia, quien fue degollado cerca del Portal de las Américas por un cable que atravesaron, ¡justicia! Hubo secuestrados y torturados, como es el caso del patrullero Andrés Rincón Ramírez, quien duró tres días desaparecido y su cuerpo fue encontrado en el río Cauca con signos de tortura.

Recordemos el recién nacido que falleció al intentar ser trasladado por su madre en una ambulancia desde el municipio de Tocancipá, se les impidió el paso por los bloqueos en la vía Bogotá-Tunja y no lograron recibir la atención médica requerida ante su prematuro nacimiento.

La economía también se vio afectada por cuenta de los bloqueos. En diferentes zonas del país, se impidió el transporte de productos de la canasta familiar que perecieron en las vías nacionales, imágenes inolvidables que generaron hambre y carestía.

¿Estas actuaciones merecen indultos? Y que sean nombrados, como lo pretende uno de los orangutanes, gestores de convivencia y participación ciudadana, ¡mamola! La narrativa de odio contra la Policía los tiene en la mira de la opinión pública porque lo que buscan es dejarlos maniatados y paralizados frente a las actuaciones de vandalismo. Por supuesto, a los uniformados que sean violadores de los derechos humanos debe caerles todo el peso de la ley. Pero recordemos que 1.477 policías fueron agredidos en medio de las protestas sociales y sus verdugos serán ahora los adalides de la participación y la convivencia.

Los dos grandes orangutanes dan un cheque en blanco al presidente de la República: por un lado, el artículo 16 para dejar en libertad a aquellos que se encuentran procesados por las acciones delictivas durante las manifestaciones de 2021 y que se conviertan en gestores de convivencia. El artículo 17 le permite al presidente emitir los indultos que él considere para los vándalos de la primera línea; le confiere una facultad que en últimas le permite tener un tufillo dictatorial pasando por encima de la separación de poderes, usurpando la administración de justicia para darle contentillo a ese grupo de sus electores y dando el peor de los mensajes, ¡delinquir paga!

Los orangutanes nos dejan más dudas que certezas. ¿Los integrantes de la primera línea serán indultados o amnistiados? ¿Cómo se determinó para escoger los 304 detenidos que ya van a indultar? ¿Qué va a pasar con los daños a los bienes públicos que cometieron los vándalos bajo la bandera de una protesta social? ¿Qué va a pasar con los comerciantes y ciudadanos que tuvieron afectaciones en sus bienes e ingresos? ¿Se va a reparar a los diferentes perjudicados?, ¿o es que para el Gobierno los ciudadanos y familias no son víctimas? ¿La restitución de los buses que fueron quemados y la reparación de los bienes públicos que fueron dañados tendrán que salir del bolsillo de los contribuyentes, mientras los vándalos gozan de indultos?

El caso de Sergio Andrés Pastor González, Alias 19, no puede premiarse con un indulto. Este señor fue el articulador de la llamada primera línea en el Portal de las Américas en Bogotá, esta zona fue epicentro de muchos de los hechos más repudiables que cometió esta improvisada organización. En este punto álgido de Bogotá, Alias 19 fue el articulador, quien coordinaba el abastecimiento de diferentes líquidos inflamables para la fabricación de artefactos incendiarios, además de ser quien llevó a cabo el secuestro de transeúntes el día 4 de junio en la calle 13 con Av. Ciudad de Cali. ¿Es un mensaje de paz total darle un indulto a quien secuestra y organiza actos vandálicos, y quien, incluso, siguió delinquiendo desde una cárcel?

El Gobierno ya premió a los vándalos permitiéndoles participar de las discusiones sobre la reforma al Esmad, ¿fueron acaso los señores de la primera línea los que redactaron el instructivo 009 de la Policía? Les recuerdo que a través de esta directriz se dictaron los “lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden”, cambiaron los procedimientos en las manifestaciones, en donde ahora quedan maniatados, son simples espectadores tal y como se vio en Bogotá con las acciones de los indígenas emberá que se tomaron la Procuraduría General en el edificio Avianca, o de las feministas que quemaron la puerta de la Catedral Primada.

Se equivocan Petro y su gobierno al creer que se negocia con cualquiera. La impunidad no puede ser un premio, tampoco el mensaje puede ser que los ciudadanos usen la violencia creyendo que al final no tienen nada que pagar, porque los daños los costeamos todos. No se debe olvidar que hay numerosas familias afectadas en su salud física y mental por cuenta de las noches de zozobra a las que fueron sometidas por la instauración de bloqueos, violencia y vandalismo.

La paz total debe tener equilibrio con propuestas sociales que atiendan las demandas ciudadanas, pero en ningún caso se puede bajar la guardia ante quienes pasan por encima de la ley, desconociendo las instituciones y los mecanismos democráticos para exigir los derechos.