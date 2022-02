Periodistas políticos

Escribo estas líneas a tan solo minutos de conocer la renuncia de Paola Ochoa a la opción de ser fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Paola cita razones personales para abandonar su aspiración al segundo cargo más importante de la nación.

Con la elección de la periodista Paola Ochoa como fórmula, Rodolfo Hernández había picado en punta para entrar ya a la pelea a la presidencia con una compañera definida. La acción confirmaba la característica principal de su apuesta y es la de perfilarse como un verdadero outsider, alguien por fuera de la política nacional que busca generar cambio desde otras ópticas y otros intérpretes, así sea que estos no tengan experiencia o formación en lo público.

Sobre la señora Ochoa hay muchas más cosas que destacar que las que criticar. Es una profesional entregada a la información económica y trabajadora dedicada al periodismo. Madre de cuatro hijos y una mujer que se define como una colombiana cansada de la corrupción y que se niega a abandonar nuevamente el país como consecuencia de la violencia y la mafia. Ella representaría a la mujer independiente y hastiada de la situación nacional.

Y es que el caso de Paola y su esposo, el doctor Juan Ricardo Ortega, es uno de los muchos episodios lamentables que se repiten en Colombia por culpa de la falta de garantías que existe para hacer cumplir la ley. La pareja Ortega-Ochoa tuvo que abandonar el país por un largo trecho, luego de recibir serias amenazas producto de la labor de Ortega en la Dian combatiendo a las mafias de las aduanas.

Las posturas de Ochoa como comentarista radial han generado sendas discusiones en el país. Como, por ejemplo, la de proponer restringir internet en momentos de convulsión nacional para evitar la dispersión de fake news o generar más violencia, o la de priorizar la vacunación con los más jóvenes antes que privilegiar a los mayores de edad. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos, pero concedo el hecho de que se atreve a salirse de lo normal para proponer ideas y debatirlas. Denota valentía y transparencia.

Coraje que ahora demuestra al declinar continuar en el camino debido a la situación por la que atraviesa su relación. Ella reveló que pasa por un valle en su matrimonio y que enfrentar una campaña política no sería lo mejor para sus hijos. Le dice no a la política para cuidar a sus hijos.

Pero precisamente ese episodio demuestra lo delicado que es para los periodistas cruzar esa delicada frontera de profesiones. Debo confesar que aún me encuentro en el debate personal sobre si estoy o no de acuerdo con tanto periodista cambiando de carril hacia la política. De un lado, celebro el hecho de que exista sangre nueva en la arena política. No son pocas las veces que como colombiano me he quejado de que los mismos de siempre sean los que muevan los hilos del país. Y la llegada de personas que han dedicado su vida a observar y analizar la vida nacional, como lo han hecho Ochoa y otros destacados periodistas que ahora están del otro lado, como Mábel Lara, es la posibilidad de una bocanada de aire fresco. Mábel también merece mi reconocimiento como mujer independiente, trabajadora y honesta.

Del otro lado, mi instinto más conservador, periodísticamente hablando, me lleva a cuestionarme si los periodistas deben pasar incólumes a la política. Me pregunto en qué momento supieron de esa inclinación para pasar a ser de observadores a actores del universo político y si usaron su profesión como plataforma para obtener su objetivo final. ¿Traicionaron a sus audiencias?, ¿aprovecharon su visibilidad?

En Colombia hemos tenido ejemplos exitosos de periodistas que pasan a la política y se quedan allá para siempre logrando destacados lugares en el Gobierno. Por ejemplo, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana y Pacho Santos saltaron de las redacciones a los palacios presidenciales, mientras que otros tantos se quemaron en su intento, y otros más, aunque llegaron a posiciones destacadas, salieron corriendo cuando sintieron en carne propia la pestilencia de la política.

También me pregunto sobre el entendimiento de mis colegas sobre las políticas y el servicio público. El periodismo, desafortunadamente, muchas veces atrae al ego, y esa no es una característica deseable en una persona que supuestamente quiere dedicar su existir a servir a su comunidad. Bueno, acepto que estoy exagerando en el estricto sentido de lo que pasa en nuestro país, en donde hay poco servidor público y tanto burócrata que solo sabe mamar de la teta del Estado.

Tal vez al final vale la pena resaltar el hecho de que algunos de mis antiguos colegas decidieran saltar la tapia y no continuar escudados en el parapeto del periodismo cuando realmente ejercen la política. Es evidente que nuestro medio está infestado de activistas y, lo que es peor, de odiadores profesionales con agendas para favorecer a amigos y retornar favores, canales, contratos y desembolsos. Esos deberían aceptar que no son políticos ni periodistas, sino simples politiqueros. Suerte a Paola en resolver los temas que solo le incumben a ella, y a Mábel en la búsqueda de su nuevo objetivo, estaremos acá para observar su nuevo rol y desde ahora mirarla como política y no como periodista.