Petro, ¿el canciller de los terroristas de Hamás?

No hay palabras para describir lo vergonzoso que es ser colombiano en estos momentos de la historia, donde ha explotado una guerra que le llamaré “la guerra entre el bien y el mal”. Los terroristas de Hamás ingresaron a Israel hace 10 días masacrando a miles de israelitas, entre niños, jóvenes, mujeres, ancianos y hasta a los animales de las personas, que mataron vilmente. Acabaron con un pueblo entero, dejando a su paso una escena de terror que sí se compara con lo que hicieron los nazis con los judíos, no tiene diferencia alguna. En este vil ataque terrorista mataron también a sangre fría a 250 jóvenes, entre esos a dos colombianos que se encontraban en el festival de música electrónica: Ivonne Rubio y su novio, Antonio Macías, quienes dejan dos hijos huérfanos. Mis condolencias y acompañamiento a sus familiares en estos momentos de dolor.

La vergüenza que se siente es gracias a un presidente que pareciera no se ha desmovilizado de las filas guerrilleras, que tanto daño le hacen al país. Desde que los terroristas de Hamás iniciaron hace 10 días los ataques en contra del pueblo de Israel, Gustavo Petro se dedicó a escribir una serie de trinos en su cuenta de X prácticamente justificando estos ataques terroristas por parte de esta organización criminal evadiendo a toda costa el condenar a Hamás, volteando los hechos escribiendo unas sandeces que tergiversan la realidad y se va lanza en ristre en contra de Israel al tacharlos de Nazis. Petro en ningún momento ha sido ni capaz de condenar el asesinato de nuestros dos compatriotas con tal de no darle la razón a Israel. ¿Clasifica a los muertos de acuerdo a su conveniencia?

Al tratar de entender el comportamiento hostil del presidente me lleva a pensar que este continúa con su espíritu guerrillero, lleno de odio, donde no se encuentra diferencia alguna entre un terrorista de Hamás con uno del M-19, de sus amigos de las FARC o del ELN. No hay diferencia alguna entre la masacre en el asalto del Palacio de Justicia, donde asesinaron vilmente a magistrados y civiles con la excusa de una “revolución” que lo único que dejó a su paso fue muerte y dolor. Y ni hablar de las atrocidades cometidas por los narcoterroristas de las FARC hoy impunes y en el Congreso como si nada. Por eso mismo camino llevan las negociaciones con el ELN.

Si no tuvo compasión alguna cuando narraba detalladamente en tono apasionado-con mucho morbo (como si fuera una victoria) como el grupo guerrillero al que pertenecía planeó lo del asalto al Palacio de Justicia, ¿qué les hace pensar que tendrá compasión con los israelíes masacrados por Hamás? ¿Ven alguna diferencia?

Los trinos hostiles del presidente en contra de Israel llevaron a que este país- hoy azotado por el terrorismo de Hamás-, le respondiera y pusiera en la cuerda floja las relaciones con Colombia. El Canciller, Álvaro Leyva (quien parece más el canciller de los narcoterroristas de las FARC) salió en defensa de este exigiéndole a Israel respeto por el presidente. A Leyva hay que decirle que primero las relaciones diplomáticas de un país decente como el nuestro no se manejan a través de una red social. Que tienen ellos mismos como gobierno el respetar a Colombia y después a Israel, para después salir a exigir respeto. Cuando este país ya cansado de los insultos y la verborrea de Petro le responde, entonces lo están irrespetando. El pueblo de Israel viene de sufrir un holocausto donde los Nazis asesinaron a más de seis millones de judíos. Eso sí, es un verdadero insulto, señor presidente.

Al analizar este comportamiento muchos lo tachan de loco, de borracho, entre otras cosas. Yo lo analizo de una manera muy distinta. Desearía pensar como muchos lo tachan, pero no es así; espero equivocarme. Es un plan maquiavélico seguido de un libreto que ya sabemos de dónde viene. Si lo comparamos con el comportamiento del demonio Hugo Chávez, cuando este en vivo y en directo fue capaz de maldecir al estado de Israel por una respuesta en contra de Hamás, es exactamente igual. Es una copia calcada. Prácticamente un déjà vu.

Israel ha sido históricamente un gran aliado de Colombia, al igual que Estados Unidos por su gran apoyo en el área de defensa y lucha frontal en contra del narcoterrorismo. Su entrenamiento contraguerrilla a nuestras Fuerzas Militares, al igual que la cooperación en armamento, ha sido fundamental para acabar con estas estructuras criminales que han azotado tanto al país. Al Gustavo Petro llevar al límite a Israel para que este tomara decisiones de suspender su cooperación de defensa deja a muchos con un sinsabor, pero a otros, como yo, a pensar que esto lo está haciendo con una doble intención para maniatar a las Fuerzas Militares y de Policía para llevar a cabo el plan que tiene con Cuba y Venezuela. ¿Es algo acordado con las FARC y el ELN? Pareciera que sí. A esto le llamo yo la toma del país y el inicio de la cubanización de Colombia.

La licencia para producir los fusiles Galil ACE 23 utilizados por nuestro glorioso ejército son israelíes. Igualmente, las pistolas que usa la policía se fabrican en Indumil, al igual que los aviones de combate KFIR vienen de Israel. Todo esto proveniente de ese gran aliado es para luchar en contra de los amigos de Petro (FARC y ELN). A esto no le llamo coincidencia. Es un plan completamente orquestado para debilitar la fuerza del Estado. Dudo mucho que vayan a haber elecciones libres para el 2026 y más con una guerrilla fortalecida ante unas FFMM completamente inoperantes y con presidente con un brazo armado de su lado.

Solo me queda por decir que estamos ante un escenario bastante delicado donde Colombia tiene como presidente a un gran defensor del terrorismo no solo de nuestro país, sino a nivel internacional. Como colombiana puedo tener mi conciencia tranquila que no voté por este esperpento; no me representa. Con solo ver su pasado y su récord criminal ya se sabía hacia dónde dirigiría el país. Hoy nuestro país a nivel internacional se ve como un aliado de Irán, Rusia, Cuba y Venezuela. Con esos trinos parece más el canciller de los terroristas de Hamás que el presidente de Colombia.