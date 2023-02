Petro no destruya la salud de los colombianos

La reforma a la salud del gobierno Petro muestra el sello de sus decisiones y propuestas: insensatez, ceguera y sordera. Afirmaron que no desaparecían las EPS, hasta que conocimos el documento y quitan la función más importante: el aseguramiento. Limitan el derecho que tenemos a elegir a que EPS pertenecemos, fragmentan el sistema de salud al dar funciones a las alcaldías y gobernaciones a través de los Fondos Regionales, generando riesgo en la gestión de recursos.

Por supuesto urge hacer ajustes al funcionamiento de las EPS sin destruirlas y acabarlas. Es claro que deben mejorar en reducir tiempos para autorizaciones o tratamientos, facilitar las citas con especialistas y sistematizar las historias clínicas. En el Proyecto de Ley no queda claro cómo se incentivará la formación de los médicos y la disponibilidad para atender en las regiones. Esta realidad debe ser el punto de partida para proponer y mejorar, reconociendo las singularidades que tiene el territorio y los avances de las ciudades en materia de salud.

Las EPS se limitarán a crear Centros de Atención Prioritaria (CAP) que fueron desarrollados en la administración de Enrique Peñalosa y permitieron descongestionar servicios de urgencias. Su misión es prestar servicios de baja y mediana complejidad y no administrar recursos como pretende la reforma. No queda claro quién asegurará a los colombianos ni cómo gestionarán el riesgo que se da en los tratamientos de enfermedades crónicas. Actualmente, el sistema de salud permite que con recursos públicos y aportes de los ciudadanos que tienen capacidad de pago pueden estar asegurados aquellos que no pueden aportar al sistema, permite a los jóvenes aportar a los mayores.

La reforma fragmenta el sistema de salud, crea mayor burocracia. Se contará con el Consejo Administrador y Fondos Regionales de Salud que necesitaran 819 personas con un costo de funcionamiento de $95.180 millones al año ¿Esta es la única forma de territorializar el servicio de salud? Otorgando poderes a alcaldes y gobernadores ¿habrá mejor gestión? cuando los recursos van a pasar por más manos e intereses políticos. La propuesta tiene un costo de $24,86 billones anual y $11,32 billones para infraestructura ¿Han analizado el contexto económico del país y los impactos de la reforma tributaria para plantear que la mejor forma para prestar el servicio de salud es estatizándolo?

Nos quieren imponer la afiliación a la NUEVA EPS que cuenta con 10.073.905 usuarios. Para los expertos es repetir la historia del Instituto de Seguros Sociales reconocido por los casos de corrupción, sobrecostos, recobros directos al FOSYGA. La historia del país tiene razones suficientes para dudar de las decisiones del nivel nacional ¿Han pensado en la sostenibilidad financiera? Si los ajustes planteados por el gobierno garantizan calidad y continuidad ¿por qué mantienen los regímenes especiales para docentes?

Es claro que el Presidente no mostró resultados en el servicio de salud en su paso por la Alcaldía de Bogotá. La crisis en la red hospitalaria estuvo marcada por deudas, Capital Salud en 2015 tenía pérdidas de $600 mil millones 2015 y a los hospitales públicos les debían $870 mil millones. Esta situación fue saneada por Enrique Peñalosa logrando que Capital Salud registrará utilidades por $107 mil millones en 2018 y logró reducir la cartera de los hospitales públicos en un 14 %.

En Bogotá el 78,51 % de la población está en régimen contributivo y el 21,22 % en subsidiado, si la alcaldesa postuló a Bogotá para realizar el plan piloto de la reforma sin conocerla ¿Habrá dimensionado las afectaciones que puede tener para el servicio de la salud que se soporta mayoritariamente en las EPS? De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, el 88 % de los ciudadanos considera que la calidad del servicio es buena. Hay retos: el aseguramiento para extranjeros e informales, los tiempos de atención, entre otros.

El Presidente prometió unir a Colombia y lo que ha logrado es fortalecer el antagonismo entre los diferentes sectores. En su discurso de posesión manifestó “No quiero dos países, como no quiero dos sociedades “siendo coherente deben tener garantías los actores que influyen en el servicio de salud, buscando consensos que no pongan en riesgo la salud ni los recursos. Hay voces disonantes en el gabinete ministerial, en partidos de la coalición de gobierno, usuarios, expertos, gremios de las EPS que buscan que las mejoras del sistema no impliquen poner en riesgo los recursos de los colombianos al retroceder 30 años con un Sistema Público Único de Salud.

El gobierno de Petro ha querido evadir el debate social y político. El discurso lo soporta todo y gobernar un país debe tener como principio la sensatez, el diálogo y la escucha.