Petro no se ha enterado

Esta semana, Gustavo Petro indicó en un tuit: “Mi último debate en el senado de la República consistió en demostrarle al país que habían entrampado la Paz con el caso Santrich”. El debate se hizo en noviembre de 2020. El senador Petro se basó en un documento firmado por dos exfuncionarios de la Fiscalía. El presidente Petro parece no saber que ambos se retractaron, el último hace poco: “Todo lo afirmado no corresponde a la verdad”. Así se expresó el exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, el cual ofreció excusas al exfiscal general Néstor Humberto Martínez Neira (N. H. M. N.), “a los periodistas que creyeron en el contenido” y “a la sociedad colombiana”.

En el momento del debate, el senador Petro presentó con entusiasmo el testimonio de los hoy reconocidos falsarios: “Está en mi poder un documento firmado página por página, huella digital de los firmantes, de dos altos funcionarios de la Fiscalía. Se trata del señor Luis Carlos Gómez Góngora y del señor Fabio Augusto Martínez Lugo. Han solicitado a la Justicia Especial para la Paz que los reciba para hacer sus declaraciones oficiales alrededor de lo que hizo la Fiscalía respecto al acuerdo de paz”. ¡Como si poner la huella digital en un papel fuera garantía de veracidad! El senador Petro afirmó: “El señor Néstor Humberto Martínez, según este documento, estaba interceptando a un parlamentario actual y vigente español, el señor Enrique Santiago, a Humberto de la Calle, buscando elementos materiales probatorios que permitieran vincular a esas personas con las actividades criminales del Clan del Golfo. Es decir, con narcotráfico, aquí el documento da todas las pruebas.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira recibía informes diarios de las diligencias adelantadas, informes diarios”. Los testigos en cuya credibilidad confió Petro hace dos años son hoy impostores confesos. Parece que el presidente Petro tampoco sabe que el documento de la Comisión de la Verdad que acusa a N. H. M. N. de tenderle una trampa a Jesús Santrich se basaba únicamente en un artículo de El Espectador. Acaba de reconocerlo sin rodeos el padre Francisco de Roux, según versión que publica El Tiempo: “Este no es un documento del Informe Final, es uno de los documentos de estudio que hacen los investigadores, pero no es un documento del Informe Final, la referencia que hay, que se toma como entrampamiento, es una cita de El Espectador, no es una cosa que afirme la Comisión”. OK. No es un documento del Informe Final. Pero fue preparado por investigadores de la Comisión de la Verdad. La publicación de El Espectador la hizo el periodista Edinson Arley Bolaños, que reveló audios del expediente contra Santrich. Por ende, no hay elementos probatorios nuevos. Trátese de un documento de estudio, de un borrador, de un anexo, cualquier texto preparado por investigadores de la Comisión de la Verdad que se divulgue públicamente, se supone que está sustentado en pruebas fehacientes, en verdades fácticas. Remitir a una publicación periodística no es suficiente.

Es como si N. H. M. N., como fiscal general, hubiera revelado un documento de estudio de la Fiscalía en el cual se acusara a investigadores de la Comisión de la Verdad de estar parcializados a favor de Santrich y cuando los investigadores hubieran protestado, N. H. M. N. les hubiera respondido que el documento de estudio se basaba en un artículo de prensa, que no era algo que afirmaba la Fiscalía. El padre de Roux también dio otra declaración a El Tiempo: “Los investigadores dicen que enviaron varias razones a la Fiscalía para poder hablar sobre eso y que no fue posible tener la cita”. La franqueza que se le reconoce al padre de Roux no disminuye la realidad de que estamos frente a un caso de insuficiencia probatoria.

Los investigadores señalaron a N. H. M. N. de perpetrar un montaje, pero como no consiguieron cita con la Fiscalía para conocer la versión oficial, de todas maneras incluyeron la acusación, basada en un artículo de prensa, en lugar de optar por la salida razonable, que era no lanzar la acusación, o conseguir pruebas sólidas. N. H. M. N. propone un tribunal de honor para dirimir el asunto. Ante el reconocimiento del padre de Roux, es mejor que fallen los tribunales judiciales. La fiscalización a los funcionarios públicos debe ser incesante, pero basada siempre en pruebas irrefragables, es decir, que no se puedan contrarrestar. El padre de Roux contó lo que había sucedido, sin escamotear la verdad. El presidente Petro podría seguir su ejemplo y reconocer la verdad en un tuit: “Mi último debate en el senado de la República se basó en el testimonio falso de dos personas que posteriormente se retractaron. Todo lo afirmado no corresponde a la verdad. Presento excusas a la sociedad colombiana”.