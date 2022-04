Petro nunca aceptará la derrota

Si son así de agresivos con un sondeo de opinión, qué no serán capaces de hacer o instigar si en la segunda vuelta ganara el centroderecha. No descarto algo similar al 9 de abril, así suene apocalíptico.

No aceptarán la derrota. Las urnas para ellos no cuentan. No importa si es Fajardo o Fico el que logre sobrepasarlos, aunque peor sería que fuese Gutiérrez. Lo único nítido en estos momentos es que Gustavo Petro y su entorno no permitirán que las votaciones les arrebaten la victoria.

Puede parecer una exageración, pero lo ocurrido el fin de semana pasado con la encuesta publicada por esta revista fue una potente voz de alarma de lo que nos espera. Si con un simple sondeo de opinión, realizado por una empresa de vieja data que se juega su prestigio, se dedican a matonear al mensajero, a cortarle la cabeza, qué no harán si al final de la carrera presidencial Fico cruzara primero la meta.

En un país democrático, serían inauditos los ataques a SEMANA por destacar unos aspectos del sondeo del Centro Nacional de Consultoría. Aunque jamás participo en nada de la línea editorial de SEMANA, puesto que solo soy una colaboradora, no tengo duda de que como periodista también habría destacado la subida de Fico. Son muchos los meses en que todas las encuestas señalan a Petro como claro favorito, ya no es noticia, como tampoco lo es que suba cuatro puntos tras un año en campaña gastando fortunas y con la novedad de una vicepresidenta que arrastra.

¿Será que ya olvidaron otra portada de SEMANA, que sí les pareció espectacular, centrada, rigurosa, y cero sesgada, que decía: “Petro y los enanitos”, de octubre del 2021, a raíz de otra encuesta del mismo Centro Nacional de Consultoría?

Además, deben tener en cuenta que antes de la disparada de Fico era Fajardo el que lucía con mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta; por tanto, el 24 por ciento de Gutiérrez, cantidad que no da para lanzar cohetes ni creerse ganador, era lo más destacable de la encuesta que tanto escoció a los petristas de todo pelambre.

Y parece que tampoco recuerdan que antes de las consultas de marzo los políticamente correctos vivían convencidos de que Alejandro Gaviria sería el triunfador del Centro Esperanza y casi que lo veían en Casa de Nariño. Apostaban fuerte por él y no daban un peso por Fico. Fueron las peleas cainitas de los centristas y la falta de cohesión interna, así como otros factores, lo que pinchó el globo Gaviria, inflado en los cenáculos capitalinos y en Anapoima. Al final y como siempre auguraron las encuestas, Fajardo quedó primero. El problema de los esperanzados es que el exgobernador de Antioquia volaba cada vez más bajo y no había manera de que remontara porque su discurso sonaba a gastado.

En paralelo, el Equipo por Colombia iba ganando adeptos, aunque al no tener una cabeza visible tampoco despuntaba ninguno de ellos. Pero al vencer el aspirante más desconocido, y con menos imagen desfavorable, unido a tratarse del preferido de la derecha, lo normal era que mejoraran sus opciones. Y no es que haya desbancado a Petro, solo que, en los días en que el Centro Nacional de Consultoría preguntó a 4.206 personas, Fico terminó con porcentajes muy superiores a Fajardo y Rodolfo Hernández para pasar a segunda vuelta. Y cuando quisieron conocer por quién votarían en junio, el resultado concluía que la disputa entre Petro y Fico sería cerrada.

En lugar de analizar el resultado, la extrema izquierda y sus allegados de siempre, santistas incluidos, saltaron como hienas a cortar cabezas con una fiereza que solo denota un odio tan visceral como enfermizo.

Si son así de agresivos con un sondeo de opinión, qué no serán capaces de hacer o instigar si en la segunda vuelta ganara el centroderecha. No descarto algo similar al 9 de abril, así suene apocalíptico.

Llevan demasiado tiempo clamando que en Colombia no hay democracia y acusan de paramilitares a sus rivales, aunque saben de antemano que son señalamientos falsos. Pero para ellos la verdad resulta molesta si no les sirve a sus propósitos. En eso son idénticos a los comunistas: la mentira persistente, como martillo que golpea las mentes, no solo es un arma eficaz, sino legítima. Y con el inmenso poder de las redes sociales, dominadas por los radicales de izquierda, les parece más sencillo expandir las falsedades.

En su estrategia del todo vale, también resulta sospechoso que reciban panfletos de bandas inexistentes como las Águilas Negras, Bloque Capital. No digo que Francia Márquez lo invente, en absoluto, pero esa campaña intimidante solo le conviene al petrismo y no sería extraño que saliera de grupos afines.

En todo caso y aunque esos pajarracos no vuelen, es imprescindible que el Gobierno dedique un equipo élite, el mejor que tenga la Policía, a proteger a Petro, a Márquez y a sus familias, puesto que no faltan locos de toda índole, incluidos de extrema derecha. Y que formen esquemas de seguridad que les genere a ambos total confianza. Es mucho lo que se juega el país y muy fácil incendiarlo con unos ánimos tan caldeados.

NOTA: el pésimo registrador debería dimitir. Su continuidad solo beneficia a los pirómanos.