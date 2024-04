Petro pos-2026

No nos hagamos ilusiones, lo que viene con el presidente Gustavo Petro va a ser peor. En el tema de la salud mostró quién es y para dónde va con absoluta claridad, y por eso no se puede bajar la guardia; al contrario, debemos prepararnos para enfrentar una amenaza a la democracia como nunca la habíamos vivido.

Lo primero que debemos entender es que la intervención de Sánitas y la anunciada intervención de Sura no se dan por causalidad, es una retaliación por la decisión democrática del Senado de no aprobar su desastrosa reforma a la salud. El mensaje de Petro al Congreso y a la sociedad en general es contundente: yo hago lo que quiero a las buenas o a las malas.

La razón es una sola, el 2026. Petro, quien miente de manera descarada, ha demostrado que no se le puede creer, pero si miramos cada acción que hace, cada propuesta que tiene y cómo maneja las cosas, el panorama es claro, perpetuarse en el poder.

La reforma a la salud no tiene nada distinto a entregarle esa gran olla de recursos, con la inmensa posibilidad de corrupción, a alcaldes y gobernadores para que le deban ese favor y lo apoyen para seguir en el poder. Además, al apropiarse del manejo de 70 billones de pesos anuales, con el descaro con el que manejan los recursos, no hay límite a lo que puedan hacer. ¿Y la salud de los colombianos? No importa, miren lo que hizo Maduro con la de Venezuela o los Castro con la de Cuba para saber para dónde vamos.