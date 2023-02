Pisoteadores de la paz 

El Gobierno de Gustavo Petro asegura que su prioridad es una supuesta paz total, pero la realidad es que sus propuestas hacen trizas el acuerdo de paz de La Habana. Quién lo creyera. El candidato que recibió todo el apoyo del “santismo” y que incluso tiene en su administración funcionarios del Gobierno de Juan Manuel Santos está haciendo todo lo posible para sepultar su legado. Increíble.

En su proyecto llamado “paz total”, la administración busca incluir todos los grupos al margen de la ley vinculados con las Farc. Eso representa un verdadero atentado frente a lo firmado y la Constitución. Me explico.

Frente a los grupos al margen de la ley que alguna vez fueron Farc o nunca dejaron de serlo, no hay escenario viable para que sean sujetos de un beneficio legal producto de una nueva negociación. Está en la Constitución, no hay vuelta atrás.

Sobre la narcoguerrilla Farc que nunca se quiso subir al tren de la paz construido por el equipo negociador de Juan Manuel Santos, no hay un nuevo chance. Así de simple. Ese era el gancho para llevarlos a firmar lo negociado en Cuba. Así me lo dijo en varias oportunidades el ahora premio nobel en diferentes entrevistas. No lo estoy inventando, me lo dijo a la cara y mirándome a los ojos. Al preguntarle claramente qué pasaría con aquellos miembros de las Farc que no entraran en el acuerdo, el expresidente siempre fue categórico en decir que a ellos les caería todo el peso de la ley y la fuerza de las FF. MM. Nunca dijo, como algunos quieren ahora interpretar, que les caería el peso de la ley hasta que llegara otra negociación. Siempre fue un tema de ahora o nunca. El barco de una salida negociada para ellos simplemente ya zarpó.

En lo relacionado con la Nueva Marquetalia, de acuerdo con la Sentencia C-080 de 2018, en la cual la Corte Constitucional declaró exequible la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la implementación del régimen de condicionalidad impide que un compareciente pueda recuperar beneficios luego de haberlos perdido. En otras palabras, todo aquel firmante que no cumpliera con lo acordado (justicia, reparación y no repetición) no podría ser susceptible de arreglos posteriores. Punto.

En el caso de Iván Márquez, las cosas van más allá. La propia JEP ya lo expulsó y en septiembre de 2019 determinó que “incumplió gravemente las condiciones para acceder y mantener los beneficios otorgados en virtud del acuerdo de paz”. Mejor dicho, no hay tutía.

Sobre este segundo punto, uno de los mayores críticos de la propuesta de la administración Petro es Humberto de la Calle, antiguo jefe negociador en La Habana. El doctor De la Calle le dijo a este reportero: “Más allá de los temas de carácter moral, hay un escollo jurídico de orden constitucional, que es la garantía de no repetición. Luego me parece que en el caso de Iván Márquez y de los demás llamados la Segunda Marquetalia no veo viable superar esa norma constitucional”. Lo dice el propio hombre que cocinó el pastel.

En conclusión, cualquier intento de negociar con elementos relacionados con las Farc es imposible, ilegal y anticonstitucional. Además, ¿qué garantiza que bajo una nueva normativa ahora sí dejen de delinquir? Abrir el caño de amnistías infinitas garantiza criminalidad infinita.

Si el Gobierno insiste en avanzar en el tema, no solamente tendría que cambiar la Constitución, algo que sería un tema grave, sino que también estaría de tajo pisoteando todo lo firmado en el acuerdo de paz hilvanado por la administración Santos. En otras palabras, Petro sería el Santos de Santos, para utilizar la narrativa que evoca la traición de Juan Manuel en términos de lo que significa que un mandatario haga elegir a un candidato bajo su protección política y este termine después haciendo todo lo contrario a su discurso para elegirse.

Para ponerlo de otra manera, y abusando de correr el riesgo de la hipersimplificación de los términos y las visiones, por lo cual le ofrezco excusas a usted, querido lector, querer sentarse a negociar con las Farc nuevamente es un completo despropósito y representa una nueva burla al país que ya le dijo que no al acuerdo de paz con esa guerrilla, mas sin embargo vio cómo, por medio de una pirueta legislativa, se validaron los acuerdos.

Pero eso no es todo. Negociar nuevamente con las Farc o cualquiera de sus eufemismos es tremenda cachetada a las víctimas de las atrocidades de ese grupo narcoterrorista y es una burla a los familiares de los asesinados, torturados, secuestrados, violados y reclutados forzosamente por las Farc.

Pregunto: ¿cuánto más quieren someter, humillar y arrodillar a las verdaderas víctimas?, ¿cuándo sí tendrán ellos verdadera paz? Señor presidente, apiádese de esas familias, déjelos descansar. ¿Cuántas veces los quieren crucificar? Por el amor de Dios, aunque usted no sea devoto, no más.