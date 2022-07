Plan 1, plan 2, plan 3…

Nada nuevo bajo el sol en lo que escribo. En sueños febriles vi los detalles, los esfuerzos, los conflictos y las mecánicas. Creo bueno compartir mis ensoñaciones, así sea solo para evidenciar la ausencia de cambio en el cambio y las rutas que crearán los padecimientos de los colombianos en el primer gobierno del Pacto Histórico.

Está el plan de Petro, su llavero y la… ja, ja, ja, ya pude, izquierda democrática no radical. Vi cuatro líneas paralelas, simultáneas y prioritarias.

La tributaria, claro, la gorda. Para tapar en algo el roto de Duque, generar caja para subsidios novedosos o rebrandear los de Duque, nueva burocracia y empadronar con revisiones del Sisbén IV nuevos adeptos. La gorda no alcanzará y por ello el golpe de estado en Ecopetrol, revertir el plan de pago del pasivo del FEPC, mantener el subsidio a la gasolina a tope y que se joda la empresa, que no la necesitarán cuando hagamos todo en bicicleta.

El proceso de paz. Ya inició hace días en Oslo en secreto, a cargo de Leyva y centrado (¡cómo no!) en las tres prioridades del ELN: diálogos regionales vinculantes, castración de las FF. MM. y la PoNal y, claro, una constituyente. Sin afán porque las mayorías en la Constitucional solo se logran a partir de 2025. Dos añitos de lagartada y show “Habana 2″, pero en Oslo.

Tierras. Para mantener a Francia y sus tropas en el corral, gestos simbólicos, rápidos, como entregas del banco de tierras, alguna expropiación fácil y dizque el catastro actualizado. Carreta: subirán la tarifa de predial a predios rurales grandes, y ya.

Salud. Por vía administrativa, obviamente (¡cual reforma!), cogen el 5 % de Promoción y Prevención de las EPS (tres billones) y tres o cuatro EPS mal parqueadas a intervención. Cachete a la lata. Vi que la mitad era para Petro y la mitad para que Roy reparta.

Plan 2

El de Francia, Alexander López et al. Sencillo, táctico, militar y obsesivo. Uribe en la cárcel; constituyente YA para entrega rápida del poder al ELN sin negociación; expropiación masiva de tierras e invasiones sistemáticas; castración de FF. MM. y PoNal (sale en todos los planes como las monitas repetidas de Panini). Esto, claro, no se puede. Ella está y seguirá furiosa. Sus 800.000 votos del Polo ya no son relevantes. Se venció su carta triunfo. Así que a invadir tierras por aquí y por allá para presionar, agitación urbana, sindicatos que se paran del empalme (tipo Sena), mamadera de gallo en Oslo, desplantes al anciano de la paz y terrorismo y bloqueos de los elenos.

Plan 3

El de los resucitados del santismo, samperismo, gavirismo y otros ismos como el torismo, el varguismo y el lentejismo. Estos, que como Lázaro olían a picho con el cuento del cambio, se colaron en el esfuerzo electoral del Pacto. Como reyes magos llegaron con expertos en guerra sucia (Roy), en agenda (Benedetti y Prada) y en la logística ganadora de elecciones con el gordo Bautista (lo trajeron en tres camellos con suspensión reforzada). La excusa para entrar fue ayudarle a Petro a hacerle contrapeso a Francia y sus radicales. El motivo, bien señalado por Gaviria (el César), fue si esta vez quieren ganar, contraten expertos y pongan plata. Y se les dio.

Ellos tienen su plan. Sus sueños. ¡Porque el cambio también puede ser para ellos! ¡Un manzanillo tiene derecho a soñar en la nueva Colombia! Manejar la bestia y sacarle toda la leche que puedan. La red pública de hospitales repotenciada atragantará al torismo y al royismo. El varguismo tiene ventaja con su reforma de salud engavetada rumbo a una aseguradora única bajo su control: la Nueva EPS nacionalizada. Benedetti et al., Sena, ICBF (léase con trompetas angelicales de fondo) y el lentejismo conservador considera que ya llegó la hora de superar el plato del agro. Demostrada su capacidad técnica de gestión de regalías en DNP creen que Colombia los necesita allí, ahora. Otros sueños no caben.

La oposición, parece, quedó resuelta con tres fotos. Seguridades jurídicas que comprarán dos años de luna de miel y el ruego tímido de bancadas sin mermelada de considerar una “razonada” declaratoria de independencia, pero no creo. Veremos.

Para los que se atrevan a insistir en oposición se tiene plan: el general Salamanca, ¡el policía de enlace de Palomino en el Congreso!, un nuevo dóberman en la Dian y mucho ostracismo mediático.

Claro, lo que define un plan es su fracaso. Lo cierto, en todos los planes, es que será el poder judicial, que nunca será reformado por Petro, que poco sirve a la sociedad, el que tendrá el chupete por el mango, ¡el futuro de la democracia en sus manos! ¡Hasta Barbosa será relevante! Ahora el reemplazo de Ortiz en la Constitucional lo terna la Suprema, Petro el de Linares en 23, Fajardo y Reyes en 25 la Suprema y Lizarazo en 25 el Consejo de Estado.

Nunca antes la suerte de tantos dependió de tan pocos y tan malos.