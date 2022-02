Por qué Petro no debe ser presidente…

Asumamos por un momento que usted es el entrevistador para un puesto de trabajo como directivo de una gran empresa. En frente a sus ojos, posado sobre la mesa, está el perfil del cargo, revisado y aprobado por la junta directiva, en el cual se describen sus funciones y los atributos que requiere para ejecutar su trabajo a cabalidad.

El perfil del cargo no menciona temas que en el campo empresarial son importantes, como la capacidad de respetar el gobierno corporativo, la honestidad y la compartición de valores en la forma de actuar. El proceso de selección sigue su paso con entrevistas de parte de miembros de la junta en donde se revisa no solo la integridad de la persona, sino también si el candidato conviene a sus preferencias de personalidad.

Al elegir un presidente de la República no existe como tal un perfil del cargo, porque justamente no existen dueños ni una junta directiva. Para algunos, el candidato debe trabajar en lograr más igualdad, para otros debe concentrarse en el desarrollo, para unos debe aumentar el tamaño del Estado a costa de la iniciativa privada y para otros debe concentrarse en garantizar las condiciones mínimas para que la actividad económica en cabeza de los ciudadanos prospere.

Está claro que las prioridades en la definición de un perfil del cargo de presidente cambian dependiendo de la orientación política, y que en principio todas las orientaciones políticas son válidas. Sin embargo, también es cierto, que en el contexto mundial, en el cual hay una competencia entre los diferentes países por lograr un estándar de vida, hay políticas que funcionan y políticas que no. Por ejemplo, un país que se aísla del comercio internacional o un país que no invierte en conocimiento científico y en unas normas de juego claras y transparentes que faciliten la interacción entre sus ciudadanos está condenado al fracaso en la creación de riqueza.

También es cierto que un gobierno que no hace un esfuerzo por repartir mejor la riqueza, y Colombia no lo ha hecho, está condenado a la revuelta social que impide que el país se desarrolle. La orientación política de Petro está errada de base. Petro no cree en reformar y mejorar las instituciones sino en destrozarlas y reconstruirlas para facilitar su control sobre la sociedad. Sus propuestas sobre cambiar el funcionamiento del Banco de la República, citar una asamblea constituyente, reemplazar las EPS o terminar con la exploración de petróleo no son propuestas que logran una Colombia más igualitaria sino todo lo contrario: lo que permiten es darle un control más autocrático y por lo menos más alejado de la gente, de cómo interacciona nuestra sociedad. En otras palabras son propuestas que le permitirían tener más control del Estado, tal como ocurre con las indeseables dictaduras de izquierda y de derecha.

Tan paradójico como parezca, el camino para lograr una mayor equidad en Colombia pasa por reformas legales que no están en manos del presidente sino del Congreso que, de acuerdo con nuestra Constitución, es un poder supuestamente independiente del Ejecutivo. El índice de desigualdad GINI de Colombia, uno de los más altos del mundo, lo es porque la estructura legal del país hace que la acción del gobierno para bajar la desigualdad sea nula. En países desarrollados el índice GINI sin la acción del gobierno es similar al de Colombia, pero en ellos el marco legal ha evolucionado para generar más equidad.

La visión autocrática del Estado de Petro, esta sí, similar a la del chavismo, se ve complementada por su personalidad. Gustavo es una persona que en el ejercicio de los cargos públicos no ha sido capaz de conformar equipos de trabajo y mantenerlos, y esto coarta significativamente su capacidad como gobernante. Su constante costumbre de tomar decisiones inconsultas con los expertos de cada cartera llevó a Bogotá a significativas embarradas durante su alcaldía, como el desastre de las basuras, la estructuración del SITP y la ampliación de los contratos de Transmilenio y el absoluto incumplimiento de sus promesas de despliegue de infraestructura de la ciudad: una preocupante incapacidad de ejecución.

El tercer factor que preocupa de una presidencia de Petro es su vinculación política con personas cuestionadas, lo mismo que él, a lo largo de su carrera, ha criticado de sus contrincantes políticos. La inclusión de dos de los políticos más cuestionados en su campaña, Armando Benedetti y Roy Barreras, además de muchos más, demuestran que Petro prefiere mantener control del Estado a respetar los principios de la ideología que proclama.

En estas elecciones, muchos candidatos tienen imperfecciones criticables, pero la mayoría son defectos menores comparados con los del líder de la Colombia Humana. Enrique Peñaloza, su mayor contradictor, es un excelente gobernante a quién le critican una actitud alejada del pueblo; a Alejandro Gaviria le critican su cercanía con la política tradicional, mucho menos polémica de la que se ha aliado con Petro; a Sergio Fajardo una supuesta tibieza inexistente y a Federico Gutiérrez una cercanía inexistente con el Centro Democrático. Hasta Iván Duque, que ha conformado su propio equipo de gobierno, se ha alejado del Centro Democrático lo ayudó a elegir.

A Rodolfo Hernández le critican una impetuosidad poco formal y comportamientos alejados del manual de urbanidad de Carreño. Todas estas críticas son una chichiguas comparadas con los riesgos que implica una presidencia de Petro, no para la clase dirigente actual, sino para todo el país.

Por todo esto, si el pueblo colombiano no se deja guiar por la desesperanza y el empobrecimiento que ha traído la pandemia, la migración venezolana y años de una estructura política de clanes que en nada difiere a la que montó actualmente Petro, Petro no debe ser presidente: tanto por su incapacidad de manejar equipos, como de ejecutar y por su soberbia.