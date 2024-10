Por una visión de largo plazo

Digámonos algo claramente. Colombia no puede ser un Estado social de derecho, como lo pretende la desafortunada Constitución del 91, con un producto interno bruto per cápita de USD 7.000. Ese monto no da para subsidiar pensiones y un sistema de salud público, no da para ofrecer educación de calidad; no da para tener un gobierno macro encefálico, ni da para construir la infraestructura necesaria y la industria para ser competitivo en los mercados mundiales.