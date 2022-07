Primer obstáculo

La administración entrante de Gustavo Petro encontrará en la recesión de la economía de Estados Unidos su primer gran obstáculo para la realización de su ambiciosa agenda social y económica.

La semana pasada, el Departamento de Comercio estadounidense confirmó lo que muchos sienten ya en la calle y es que la economía delpaís se está desacelerando y cada día las familias sufren más para mantenerse a flote.

El gobierno demócrata de Joe Biden ha intentado navegar en la difícil situación y ha entrado en una pelea de semántica para evitar los titulares que, a secas, suenan muy mal. La administración ha apelado a una definición más amplia del concepto técnico que establece como recesión dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo o no crecimiento para adoptar la figura que contempla una afectación generalizada de la economía, algo que se niega a aceptar.

El Gobierno se defiende asegurando que una cosa es sufrir una recesión con desempleo y otra con pleno empleo. Actualmente, en la Unión Americana hay más de 5 millones de desempleados, pero más de 11 millones de plazas por llenar.

Estados Unidos llega a este punto producto de las medidas que ha venido tomando la Reserva Federal para contener la inflación. Luego de registrar los incrementos de precios más altos en cuatro décadas, la FED decidió implementar un alza continuada de las tasas de interés. El razonamiento es que subiendo el precio del endeudamiento los consumidores dejarán de prestarse dinero barato y, por lo tanto, cederá la presión en los precios.

El reto del banco central es el de desinflar la economía lo suficiente para que las cosas sean menos caras, sin golpearla tan duro como para que el frenazo no signifique despidos generalizados.

Todo lo que está ocurriendo tiene origen en la pandemia y las soluciones que los progresistas presentaron sin derecho a réplica. Hoy, una vez acabada la crisis del coronavirus, entendemos que los confinamientos fueron terribles e inefectivos, y regalarle plata a la gente monetizando deuda es una receta para destrozar la economía. Lo que realmente funciona en estos casos, y ojalá quede en los manuales de operación para futuras crisis como esta, es invertir y mantener plenos los sistemas de salud de los países para que puedan responder a las pandemias. Todo lo contrario a donde se roban el sistema de salud, y a los bandidos se les premia con poderosos puestos.

Pero regresemos a lo económico. Esta recesión, así no la quiera aceptar el presidente Biden y su equipo, dejará prolongadas cicatrices en la gente. Esta es una crisis que, aunque no destruya empleos, está estrangulando a la clase media, que ve cómo tiene que trabajar el doble para mantener su estatus de vida. En Estados Unidos cada vez son más comunes las familias que tienen que asumir dos trabajos de tiempo completo para mantener sus hábitos de consumo.

¿Qué nombre tiene una situación económica que obliga a que la gente prácticamente viva esclavizada de su trabajo?, ¿eso es prosperidad? El problema para los estadounidenses no es que se queden sin trabajo; es que lo que ganan no alcanza y, por lo tanto, tienen que trabajar más. Puede que eso no sea una recesión per se, pero sí es obvio que es la materialización de un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.

Todo esto nos lleva a Colombia, y el efecto se verá en dos frentes: en lo real y lo financiero. En términos de lo real, un Estados Unidos que consume menos es uno que demandará menos de nuestros bienes y servicios. Por lo tanto, es de esperarse un recorte en las exportaciones de nuestro país, lo que repercutirá tanto en el crecimiento económico como en una presión adicional en nuestra tasa de cambio. En cuanto a lo financiero, la campaña de incrementos de tasas de interés por parte de la FED significará una migración de capitales de los mercados emergentes, como Colombia, hacia la Unión Americana, en donde ahora se dan más retornos a riesgos moderados.

En otras palabras, esta crisis le pega, y mucho, a Colombia. La incertidumbre económica y jurídica que genera el nuevo Gobierno con sus programas y postulados de transformación nos pondrá en mayor desventaja relativa frente a un Estados Unidos menos líquido, pero al mismo tiempo más atractivo para los inversionistas internacionales.

El Gobierno Petro se enfrenta, entonces, a su golpe de realidad. Pronto se dará cuenta de que no puede jugar a ser una isla económica y que nuestra estabilidad depende en gran manera de cómo nos comportemos en el panorama internacional. De entrada, nuestra deuda estará más cara y apremiarán las maneras de obtener recursos para pagar las obligaciones multilaterales existentes. Rápidamente se dará cuenta de que algunas de sus promesas sociales son impagables y que es impajaritable apretarse el cinturón, en lugar de crear ministerios y oficinas para cumplir compromisos electorales.

La crisis gringa significa un duro golpe de realidad para Petro. Es un primer obstáculo a la promesa infundada de vivir sabroso, que se ve avasallada por una realidad económica: no hay almuerzo gratis. Esta administración, sin comenzar, se empieza a dar cuenta de que una cosa es el “pseudointelectualismo” populista que permite la oposición y otra muy diferente gobernar bajo las reglas de juego del mundo real.