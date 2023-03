Primero lo primero

Cuando camino en la calle, la gente, muy preocupada por no decir aterrada, siempre me pregunta dos cosas. La primera es por qué la oposición no está organizada. Y la segunda es quién es el candidato para el 2026. Frente a la primera, les contesto que los egos, los intereses y la falta de liderazgo colectivo dejan ver a la oposición como una horda. Pero ese tema es para después. Me interesa más la segunda pregunta. Y siempre contesto lo mismo: primero preocupémonos por las elecciones regionales.

Como vamos es muy posible que de nuevo perdamos Medellín, Bogotá y Cali. Quienes han puesto su nombre a sonar no piensan en el interés colectivo. Se ven más en el proyecto personal. Estas tres ciudades son el mejor ejemplo donde la multiplicidad de candidatos nos ponen en una terrible situación de desventaja.

Estas no son unas elecciones cualesquiera. Son un referendo claro del mandato de Petro. Y así la opinión pública empiece a desprenderse del presidente, como claramente lo indican las encuestas serias, la capacidad de Petro de cambiar la narrativa con esos tres triunfos, con sus bodegas y los congresistas adictos a la mermelada y la burocracia, le darían nuevo aire hasta para quedarse más de cuatro años.

De ahí la importancia de crear un gran frente que vaya desde el centroizquierda que está apegado a la Constitución, a la ley y a la democracia (bienvenidos Fajardo, Robledo y los verdes) y el centroderecha (Cambio Radical, CD, conservadores, Salvación Nacional y Nueva Fuerza Democrática) que siga estos mismos principios. No quiere decir esto que los partidos y los candidatos dejen sus aspiraciones. No. Esto quiere decir que debe haber una unión bajo una sombrilla que una la desilusión que hoy sienten los colombianos y se enfrente a esa izquierda antidemocrática, violenta y populista, que se juega en estas elecciones un nuevo aire y quizás su futuro.

¿Cuál sombrilla? ¿Cómo se deciden los candidatos únicos a las alcaldías y gobernaciones y una posible unión? Hace unos días, el líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, me presentó una propuesta que va en esa dirección, que es sensata y que antepone los intereses del país a los personales o a los de partido.

No es sino mirar el ejemplo de Venezuela y cómo Chávez y Maduro consolidaron su dictadura, entre otras, por los egos de la oposición, que siempre los dividieron. Cuando se unieron, derrotaron a Maduro en las presidenciales del 2013. El ganador, Henrique Capriles, no fue capaz de liderar un movimiento que hiciera respetar la victoria. Dos años más tarde, unidos repitieron el triunfo en las elecciones parlamentarias del 2015.

Se debe convocar y sumar tanto al petrista arrepentido como al más férreo opositor. Con una causa común: derrotar a los candidatos de esa izquierda que está llevando a Colombia al abismo. Se deben poner reglas claras, utilizar cada espacio electoral y pasar del opositor en Twitter al activismo en la calle. De la indignación individual después de leer SEMANA a la discusión en la oficina o en el comedor de la casa para unirnos todos en esa causa común. Del liderazgo desgastado de la política al liderazgo ciudadano que ha mostrado con las marchas que sí se puede mover al país. No se trata de marginar a la clase política que ha sido coherente, sino de castigar a los que no. El Pacto Histórico lo hizo y miren los resultados. ¿Será que podemos aprender algo de ellos?

Crear una marca común, y presentaron una que me gusta mucho, Entre Todos, y utilizar las elecciones o consultas interpartidistas de junio son el paso inicial. Esas elecciones crean conocimiento de los candidatos, permiten recoger fondos y hacer publicidad y fortalecen la marca. Eso sí, con la claridad legal de que quien gane es apoyado por todos los partidos y sus candidatos que se sometan.

Que las elecciones regionales son distintas dicen en Antioquia y en la costa. Es una excusa porque no se pierde ni la personería ni el nombre. Solo que hay una marca por encima que congrega y que une con el objetivo que todos tenemos y es comenzar el camino de regreso a la normalidad democrática, que hoy se resquebraja día a día.

En Chile, la Concertación de Partidos por la Democracia unió partidos tan disímiles como el socialista y la democracia cristiana. Esa unión, que era una marca, pues los partidos competían en elecciones primarias, gobernó a Chile desde marzo del 1990 hasta marzo del 2010. En esos 20 años, Chile despegó como sociedad, como economía y se convirtió en el país más desarrollado de América Latina. Luego de disolverse, se frenó esa dinámica y todo concluyó con el desastre de la elección de Gabriel Boric, quien, es justo decirlo, es institucional y con una claridad meridiana frente a los derechos humanos, contrario a Petro.

Qué modelo vamos a seguir. Venezuela o Chile. ¿Unión o desastre? A mí me queda clara la alternativa y desde ya pongo en remojo mi activismo con el Centro Democrático y me sumo a este proyecto en el que TODOS JUNTOS sacamos a Colombia adelante. Sin egos y pensando en nuestros hijos y nuestros nietos. Yo, firme. ¿Y tú?