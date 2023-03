Procuraduría pide absolución para Palacino

Con fuerza de terremoto 7,8 en la escala de Richter se empezó a derrumbar el edificio de mentiras, calumnias, falsedades y persecuciones contra Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop. El miércoles pasado la procuradora judicial 97, Magda Lorena Giraldo Ramírez, pidió sentencia absolutoria a favor de Palacino en un proceso penal por recobros hechos ante el Fosyga. Es un proceso que jamás debió iniciarse porque se refiere únicamente a 2.912 recobros o trámitesde pago ante el Ministerio de Salud de un total de más de 1.142.000. Se trata de una tormenta en un vaso de agua. Que exista ese juicio muestra la persecución desatada contra Palacino.

La procuradora Giraldo concluye que no hay reproche penal y lo dice de varias maneras: “La condición del fraude no aparece”; “Los recobros no eran recursos del Estado”; “Los dineros eran de la EPS, no eran parafiscales”; “Aquí no hay una prueba que los servicios no se prestaron”; “La responsabilidad no es exigible a las cabezas de Saludcoop”. La procuradora afirma con toda razón que Saludcoop era un monstruo financiero y que la gestión de recobro la tenía una firma especializada, no Palacino. Saludcoop giraba 350.000 cheques mensuales, más de 11.000 cheques al día, por lo que es imposible atribuirle responsabilidad al presidente de la empresa. Armar un juicio por 2.912 trámites en que el operador incurrió en fallas, pero no en faltantes, no tenía sentido.

No había un patrón delictivo. No fueron decenas de miles de trámites. No hubo daño patrimonial al Estado, reiteró la procuradora Giraldo. Su análisis tiene, además, un valor doble. Lo profundamente significativo de esta posición de la Procuraduría radica en que por los mismos hechos Palacino fue sancionado disciplinariamente en el régimen del procurador Alejandro Ordóñez con inhabilidad de 18 años para prestar servicios al Estado o contratar con el Estado.

Ahora la doctora Giraldo, en sede penal, reconoce que no hay ilícitos, con lo cual, de paso, le quita todo sustento a la sanción injustamente impuesta contra Palacino en sede disciplinaria. Entre los acusadores, la Procuraduría es ya la segunda entidad estatal que da un viraje de 180 grados en su posición contra Palacino. En 2020, pero sin que se supiera públicamente, Supersalud emitió un dictamen firmado por dos peritas según el cual se puede deducir que todas las inversiones por las cuales se persiguió a Palacino salieron de utilidades o excedentes que legalmente Saludcoop podía destinar a inversiones. Ahora solamente falta que la Fiscalía entienda que el edificio de las mentiras solo se sostiene en un pilar que pronto no va a poder con el peso de la estructura.

¿Y Daniel Coronell? Ya claudicó, aunque no lo ha hecho público porque su versión es alucinante, vergonzosa, ridícula y espuria. En comunicación a Palacino afirmó Coronell que la prueba de los dineros públicos de la salud de los cuales supuestamente se apropió Palacino para comprar propiedades, hacer préstamos a socios y adquirir vehículos de alta gama se encuentra en el “amplio acervo probatorio que existe en medios de comunicación sobre el uso indebido que hizo usted [Palacino] de los recursos de la salud puestos bajo su cargo”. ¿Cuántos periodistas están dispuestos a afirmar que apropiarse de dineros ajenos se prueba con el espectro electromagnético, con los algoritmos de Google, con un pantallazo o con una carpeta llena de recortes de prensa? Coronell apela a la charlatanería porque no tiene pruebas y no tiene pruebas porque no existen. Sus infundios contra Palacino se nutren de la maldad obstinada.

Este terremoto no producirá víctimas inocentes, pero sí le pasará la cuenta a los protervos calumniadores que llevan más de diez años engañando a la opinión pública y persiguiendo a Palacino y a otros exfuncionarios de la EPS. Con su argumentación ante la jueza 17 penal del circuito de Bogotá, la procuradora Magda Lorena Giraldo Ramírez ha dado un paso fundamental para que al fin se sepa la verdad sobre esta monstruosa patraña. No conozco a la doctora Giraldo, no sabía que era procuradora ni que actuaba en este proceso penal y me enteré de su intervención apenas esta semana, pero no podía ser más propicio el desmonte que ella hizo de un montón de cargos sin fundamento penal. Propicio para descubrir la verdad y propicio porque se me adelantó por unas pocas semanas a la publicación de mi libro Palacino es inocente. Allí cuento cómo la opinión pública ha sido sometida a un descomunal fraude por parte de altos funcionarios públicos, supuestos periodistas investigativos y toda la prensa en general. Ningún azar más grato que comprobar que una funcionaria judicial se lanzó contra la corriente para que brille la verdad.