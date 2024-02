Prudencia, sensatez, transparencia y sentido común

Aunque pueda tener algunas observaciones críticas a la manera de gobernar del Presidente Petro, considero que en caso de que quieran darle un golpe de Estado, como demócrata que soy, seré uno de los primeros en salir a oponerme a semejante locura que va a en contra vía de su elección democrática en junio del 2021.

El solo pensar en darle un golpe de Estado se convierte en un grave atentado contra la democracia, que por su propia naturaleza es diversa y no uniformada. El cuento de la democracia no es, que “viva la democracia si me conviene y conspiro contra ella si no me conviene”.

A pesar de que haya muchas críticas al presidente Petro por su forma de gobernar, pienso que lo mejor para el futuro democrático de Colombia es dejar que termine tranquilamente su mandato constitucional hasta agosto de 2026, año en que estaremos eligiendo, por voto popular, al nuevo presidente y vicepresidente de Colombia.

En ese orden de ideas, creo oportuno y necesario recordarle al presidente Petro que, cuando una persona es elegida democráticamente presidente de la República, acepta voluntariamente la existencia de la actual estructura del Estado, el cual no inicia ni termina con la elección presidencial. Anoto que la actual base del Estado colombiano radica en la existencia independiente de los tres poderes públicos, vale decir, el ejecutivo, legislativo y judicial, cuya riqueza radica en la política de pesos y contrapesos.

De modo que el deber democrático de toda persona que pretenda ser candidato a la Presidencia de la República, sea del color político o social que sea, es el de aceptar que los otros dos poderes del Estado, el legislativo y judicial, son independientes del ejecutivo y que una de sus labores principales será siempre la de controlar y hacer seguimiento a las actividades de cada uno de los integrantes del poder ejecutivo a nivel nacional, regional o local.

En esos propósitos democráticos, que siempre deben tener como objetivo los nortes éticos, de la cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la violencia, las desigualdades sociales y la contaminación ambiental, puede haber decisiones de parte y parte que generen diferencias, tensiones y malentendidos, pero lo que no se puede aceptar en democracia es que uno de los tres poderes públicos pretenda intervenir o incidir en la vida interna de los otros dos.

Afortunadamente, para la democracia colombiana ese mandato ya se definió en la Constitución Nacional de 1991, lo que obliga a todos los servidores públicos, tanto a los elegidos por voto popular como a los nombrados, a cumplir con ella y hacer cumplirla. De modo que, frente a la polarización que estamos viviendo en los últimos días en Colombia, es bueno pedirle tanto al presidente de la República, como a los altos servidores públicos, prudencia, sensatez, transparencia y sentido común.

Lo anterior, también es válido para que el señor Fiscal, esté en propiedad o encargado, hable menos y sea más eficaz en su papel fundamental, que es el de investigar y acusar a todos los que atenten contra los bienes públicos y privados, así como también con todas las personas que estén involucradas con cualquier tipo de actividades ilegales. De igual manera pasa con las funciones de la Procuraduría y Contraloría General de la República, en su tarea de hacerle seguimiento y control disciplinario a las actividades de los servidores públicos.

De modo que mi recomendación muy fraternal a todos los servidores públicos, incluyendo tanto al presidente Petro como al Fiscal, es que, por el bien de Colombia, desarmen la palabra y procuren dialogar con los diversos sectores de la población colombiana.