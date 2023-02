Esta administración, como cualquier otra, debe ser criticada y controlada. Es un momento crítico para el país y es fundamental que no se llegue a un punto de no retorno.

Punctum criticum (punto crítico) es la mejor manera de describir la situación actual del país. Tras los primeros meses del mandato del presidente Petro, hay quienes siguen siendo fieles creyentes del gobernante y su convicción es inquebrantable. Para otros ciudadanos, la historia es completamente distinta. Desde un principio se declararon en oposición o votaron por el presidente, pero poco a poco se han ido desilusionando de sus propuestas y se han arrepentido de su voto.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que existe un descontento por parte de un grupo numeroso de ciudadanos hacia el actual gobierno y muchos ven un panorama poco alentador, no tienen claridad de quiénes son los líderes de la oposición y se sienten un poco desprotegidos. Es apenas normal que esto esté sucediendo, pues lo natural, lógico y lo que se esperaba era que Rodolfo Hernández, quien perdió en la segunda vuelta, fuera quien dirigiera la oposición y se encargara de evaluar de manera meticulosa al gobierno actual.

Desafortunadamente, Hernández terminó siendo un paquete chileno que abandonó a su electorado y se retiró del senado. Es una vergüenza y causa desconsuelo que este señor haya dejado a la deriva a millones de personas que votaron por él. Es tan desconcertante la situación del excandidato que hasta tuvo inconvenientes con su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, quien siguió su propio camino y hoy hace parte del Congreso. Hernández se burló de aquellos que creyeron en él y esto se lo cobrarán los ciudadanos con su voto si algún día vuelve a aspirar a la política.

A la falta de compromiso y de seriedad del excandidato se suma otro problema. Se esperaba y hubiera sido lo correcto que el Partido Conservador se declarara en oposición al gobierno en el Congreso, pues, como su nombre lo indica, son conservadores y se supone que son lo más lejano a un progresista. Los conservadores, siendo uno de los partidos políticos más antiguos de la historia del país, traicionaron a su electorado.

Distintos partidos hicieron la misma jugada y, gracias a su forma de proceder, muchos quedaron desamparados. Afortunadamente, han salido políticos y ciudadanos a ejercer oposición: Jaime Arizabaleta, Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Jorge Enrique Robledo, entre otros, quienes han organizado paros pacíficos en contra de reformas que quiere implementar el gobierno y un paro para los próximos días de febrero. Ellos, como muchos otros, se han encargado de liderar la oposición y, más que cualquier cosa, han permitido que los ciudadanos puedan retomar la esperanza. Han logrado ser una oposición fuerte y permanente, consolidándose como los líderes visibles de esta causa.

El gran reto en este momento es que se logren unir todos los opositores para crear una fuerza grandiosa y no pequeños grupos que operen individualmente. Ya que en el Congreso la mayoría de los partidos son de gobierno, está en la minoría de partidos que no lo son, en líderes y ciudadanos, crear una estructura que permita tomar roles puntuales. Es de vital importancia regir un control vehemente. Esta administración, como cualquier otra, debe ser criticada y controlada. Es un momento crítico para el país y es fundamental que no se llegue a un punto de no retorno.

“Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”. Proverbio africano.