Punto de inflexión

Escribo sin conocer el discurso del presidente pronunciado ayer ante sus seguidores y curiosos, pero cabe imaginarlo radical y polarizante. Ignoro hasta qué punto su convocatoria de las bases petristas tuvo éxito. Supondré, sin embargo, que integrantes de las comunidades indígenas, negras y campesinas, salieron a respaldarlo, y los sindicatos de empleados estatales a defender sus privilegios. Es posible anticipar que ciertos sectores juveniles carentes de empleo, de acceso a la educación y -peor aún- de esperanzas, marcharon para expresar su descontento. Podría ser que las movilizaciones hayan sido tan violentas y masivas como las que padecimos durante la administración Duque.

Hay, sin embargo, diferencias notables. Mientras que en el pasado reciente la movilización popular fue promovida por sectores desafectos al Gobierno, ahora las protestas han sido provocadas por quien nos gobierna con el propósito ostensible de generar presión contra el Congreso. Esta es una estrategia insólita: carece, que yo recuerde, de antecedentes en nuestro país, al menos en este siglo y el anterior. Es, además, contraria a los principios de la democracia constitucional. Está escrito en la carta política que el Congreso representa al “pueblo” que los ciudadanos eligen y es la manifestación por excelencia de la nación. Este es un “pueblo” más diverso y mayor que aquel que votó por el presidente. Los partidos que lo acompañaron en su campaña son minoría en el Parlamento. Y por último: el presidente ganó por un margen reducido; si se suman al candidato perdedor los votos en blanco, fue elegido por una minoría. Estas realidades no se esfuman a punta de megáfonos, consignas, pancartas y tamales, que, por supuesto, no se pueden financiar con fondos estatales. “De malas”, como diría nuestra vicepresidenta.

¿Se doblegarán los parlamentarios que no son parte de los partidos que desde siempre han respaldado al presidente ante un evidente chantaje? No creo que eso ocurra de manera visible; pocos reconocerían que cambian su voto por temor. Pero sí puede suceder que mediante puestos, partidas presupuestales y contratos entren en razón. Al respecto hay que decir, en contra de lo que suele creerse, que no todos estos instrumentos son ilegales. A veces hay corrupción; en otros casos clientelismo, y en otros más son el resultado del juego normal de la política. Por eso se ha dicho que a los que les gusten las salchichas y las leyes es mejor que no las vean fabricar.

Si por la suma de estos factores Petro sale avante, tendría un éxito espectacular. Habría derrotado a buena parte de los partidos. La aprobación de sus leyes estaría asegurada, se perfilaría como probable ganador de las elecciones regionales de octubre, y su candidato a la Presidencia en 2026 tendría buenas posibilidades de éxito.

Supongamos, sin embargo, la opción opuesta: que pese a la revuelta callejera y a la mermelada, la legislatura -en todo o en parte sustancial- encalla. ¿Buscaría el presidente una solución por fuera de la Constitución? Hay elementos que generan desconfianza. Él mismo se describe como un revolucionario, se ufana de su pasado guerrillero, y ha desconocido la validez de las elecciones que perdió. No son las mejores credenciales democráticas.

Es necesario, entonces, considerar la capacidad de resistencia de las instituciones si se materializare un intento de modificarlas violentando el estado de derecho.

La manera tradicional de romperlas es un golpe de Estado castrense. No creo que ello suceda. Hay suficientes motivos para suponer que los militares no propiamente aman a Petro, que los ha ofendido y humillado. Y lo más importante: por una cultura civilista que viene de hace muchos años. En 1957, respondiendo al clamor de los partidos, se tomaron el poder para hacer cesar la dictadura del general Rojas. Prometieron elecciones limpias y devolverlo en un año. Cumplieron. En el gobierno de Uribe, el descubrimiento de los “falsos positivos” generó el retiro forzado de un grupo numeroso de altos oficiales sin discernir responsabilidades individuales. Nada dijeron. Acompañaron, seguramente a disgusto, las negociaciones de paz de Santos, y, en silencio, se sometieron a la JEP en plano de igualdad con los guerrilleros. Callaron sobre la purga injustificada de generales que hace pocos meses realizó Petro. Y se guardaron para sí la indignación por el inicuo “cerco humanitario” de setenta soldados y el vil asesinato de otro, actos criminales justificados por el Gobierno. ¿Qué más pruebas de fidelidad a la democracia podemos pedirles?

A otras personas les asusta la convocatoria de una constituyente que arrase con todo. Según la Constitución, para poner a funcionar ese mecanismo se requiere: (i) una ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara para efectuar la convocatoria, la cual debe definir los temas, duración de la asamblea y su composición; (ii) esa ley requiere refrendación popular; para su aprobación es necesario el voto positivo de un tercio de los integrantes del censo electoral (13 millones de votos en la actualidad, dos millones más que los que obtuvo Petro en las presidenciales); (iii) luego debe convocarse de nuevo a elecciones para elegir los integrantes de la asamblea. (iv) Expedida la reforma por los constituyentes, es seguro que será demandada ante la Corte Constitucional.

Es bien difícil que Petro pueda adelantar un proceso constituyente así regulado, salvo que logre un respaldo parlamentario enorme del que hoy carece y se mueva con celeridad. Se escuchan igualmente preocupaciones sobre la posibilidad de que el Gobierno se tome el Banco de la República y la Corte Constitucional. Esos eventos son posibles. Y remotos si se respetan las normas.

Imaginemos lo que, por ahora, luce remoto: que el presidente se salta las talanqueras jurídicas y dicta un decreto cerrando el Congreso y asumiendo plenos poderes. Los revolucionarios que triunfan fundan un nuevo orden político. Los otros pagan un precio alto. El presidente Castillo en el Perú, un golpista fracasado al que Petro admira, paró con sus huesos en la cárcel.

Briznas poéticas. Escribe Nicolás Gómez Dávila: “En la estepa rasa el individuo no halla abrigo contra la inclemencia de la naturaleza, ni en la sociedad igualitaria contra la inclemencia del hombre”.