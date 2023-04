Es perfectamente claro que el gobierno nos está llevando a un punto de no retorno, donde nos convertiremos en esclavos del comunismo.

¿Punto de no retorno?

Sin lugar a duda el tema central de las actuales conversaciones en el país está relacionado con las frecuentemente equivocadas decisiones del gobierno, las cuales polarizan aún más a la población, llevan en picada la economía y por consiguiente a Colombia; aunque hace menos de un año que subió al poder el socialismo, representado por todas las tendencias izquierdistas que se han incrustado en la sociedad, hay permanentes críticas de rechazo contra el famoso Pacto Histórico que hoy se encuentra en franca desintegración y se observan amplias demostraciones públicas contra el gobierno en varias ciudades.

La inseguridad se multiplica a pasos agigantados en todo el territorio y la población se siente acorralada y amenazada al igual que a comienzos del presente siglo, cuando por el accionar delictivo de las Farc Colombia era considerada un país inviable; qué fracaso, qué frustración y qué desasosiego con las famosas negociaciones de Santos y esta organización narcosubversiva que se supone debe estar totalmente desarticulada después de la firma de los nefastos acuerdos. Hoy sus cabecillas se encuentran gozando de impunidad e instalados en el Congreso, mientras que la organización sigue delinquiendo y conformando nuevas cuadrillas. La gente está desesperada por la inseguridad, dice el expresidente Gaviria.

Causa indignación que esta organización continúe retando y desafiando a la sociedad que les ha tendido muchas veces la mano para reintegrarlos a la sociedad que odian, buscando convertirlos en personas productivas dentro de una democracia, disfrutando de libertades y beneficios. No cabe duda de que las Farc no se han desmovilizado, contrario a lo que muy orondo pregonó Santos ante las Naciones Unidas, sino lo que hicieron fue tratar de retirar del escenario internacional la ‘marca registrada’ para continuar delinquiendo bajo una nueva ‘razón social’. ¿Dónde está la responsabilidad política de Santos? Muy hinchado haciendo gala del premio nobel por una causa que no cuajó; vergonzoso.

El escenario de la falta de gobernabilidad lo completa el ELN tratando de enviarle un mensaje de intimidación a la población y al gobierno con sus frecuentes ataques. Esta organización criminal nunca ha llegado a un acuerdo con la nación. Continuarán su fortalecimiento durante los actuales diálogos y persistirán en sus ataques alevosos y mortales contra la fuerza pública, la población inerme y los ecocidios con la voladura de oleoductos. Se continuarán regocijando con la presencia en muchas poblaciones haciendo adoctrinamiento ideológico y reclutando niños para que las Fuerzas Armadas no puedan atacarlos. Y Colombia esperando el milagrito de la famosa ‘paz total’.

‘Dios los cría y ellos se juntan’ dice el adagio popular. Después de la reciente visita a Washington se entiende la razón de las frecuentes idas del Jefe de Gobierno a reuniones con su vecino venezolano; servirle de mandadero a la dictadura del socialismo del siglo XXI impuesta por Chávez y continuada por su más ferviente admirador: Maduro. Con ello está oxigenando al régimen que tanto daño nos ha causado por la protección y cobijo que esos gobiernos han ofrecido a los diferentes grupos delincuenciales que se refugian en su territorio después de delinquir en Colombia. ¿Busca ser reconocido como líder regional de la izquierda?

Es perfectamente claro que el gobierno nos está llevando a un punto de no retorno, donde nos convertiremos en esclavos del comunismo. Ojalá los compatriotas mediten detenidamente en que túnel nos está arrinconando el petrismo bajo el sofisma del progresismo, que no tiene una sola pisca de progreso, sino que se ha distinguido por lo retrógrado de su ideología.

Recapacitemos antes de que sea demasiado tarde y no nos podamos liberar de esta ‘horrible noche’ como lo menciona Rafael Núñez en la primera estrofa de nuestro Himno Nacional.