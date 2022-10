Punto para Petro

Que Gustavo Petro no se haya comportado hasta ahora como un autócrata y sea tolerante a las críticas, las controversias y opiniones diferentes habla muy bien de él. Así en lo demás estemos en desacuerdo.

Se puede estar en desacuerdo con muchas de las propuestas hasta ahora planteadas por el presidente Gustavo Petro. Para citar solo algunos ejemplos, hay enormes preocupaciones en la reforma tributaria, su anunciado plan de “paz total”, las ideas sobre la reforma a la salud e, incluso, sus relaciones con Venezuela. Pero no se puede desconocer el manejo respetuoso que le ha dado a la prensa.

A pesar de que mandatarios con coincidencias ideológicas han implementado en el pasado políticas antidemocráticas, especialmente con los medios, Gustavo Petro se ha alejado de actuar de la misma manera en la que lo han hecho Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En resumen, el socialismo del siglo XXI, inspirador de mucho del accionar de esta administración. Estos autócratas no han sido tolerantes con sus críticos, ni con la prensa de sus países, forzando en muchas oportunidades el cierre de canales de televisión, radios y periódicos.

El presidente Petro era uno en la primera parte de su campaña y es otro desde la segunda etapa en la que, a pesar de mantener firmes sus posturas en varios de los temas nacionales, decidió alejarse de los ataques, los señalamientos y las controversias con los medios de comunicación.

Hay que reconocerle a Gustavo Petro que su versión moderada frente a la opinión pública desde la segunda vuelta cambió en positivo. Es por eso que es importante colocarles una bandera roja a las iniciativas que salieron a la luz pública en los últimos días para controlar a los medios de comunicación. La propuesta, en cabeza de Sandra Ramírez, Robert Daza, Paulino Riascos, Tamara Argote y Cristóbal Caicedo, fue rechazada por el Gobierno inmediatamente y también por miembros del Pacto Histórico.

Este reportero conoció que tan pronto se conoció la iniciativa, representantes como David Racero se negaron a continuar una conversación que pudiera tener ingredientes de censura mediática. Fuentes le confirmaron a esta columna que el presidente considera una ley de medios como algo inconveniente. En los próximos días, nos dijeron, se manifestará en esa vía. Ojalá sea así.

El Gobierno ha dado mensajes de estar comprometido con querer actuar en democracia. Ejemplos de esto es la reforma tributaria, que permitió a los gremios y sectores interesados tener una amplia participación con el ministro de Hacienda y representantes de la coalición de Gobierno, como Gustavo Bolívar. O el acuerdo para la compra de tierras a Fedegán. Las dos son demostraciones de que este Gobierno está dispuesto a oír. Eso sí, la administración Petro debe ser cuidadosa de tanto funcionario de modesta categoría que se presenta como puente entre diferentes sectores y la administración, cuando realmente carecen de cercanía o verdadera influencia. Que no sea que algunos estén cobrando en cuerpo ajeno la capacidad de diálogo del ejecutivo.

Una de las grandes diferencias entre las autocracias y las democracias es la capacidad que tienen los ciudadanos y la prensa de manifestar su opinión frente al régimen de turno. Cualquier atisbo de intolerancia o de incomodidad frente a los medios de comunicación, la libertad de prensa y la libre expresión, corre el riesgo de encender una gran alerta en un país como Colombia, donde durante años se ha encontrado en los periodistas una forma para manifestar su pensamiento y ejercer control político y fiscal.

Hasta ahora, Gustavo Petro no ha caído en la tentación de agredir a periodistas, cuestionarlos o enfrentarlos en redes sociales. El Gobierno poco a poco se está dando cuenta de lo sensible que es el país y los mercados a las declaraciones del mandatario. El más reciente ejemplo está en el precio del dólar, que saltó luego de que el presidente dio a entender que se podía aproximar un control de cambios en una cadena de trinos. El salto de la divisa extranjera que tanto afecta a los empresarios y a las familias colombianas es una prueba contundente de que cada palabra del jefe de Estado importa y tiene consecuencias. A las malas, este Gobierno está entendiendo que ya no está en campaña.

Frente al tema del manejo de comunicaciones, otro punto para Gustavo Petro es el nombramiento de Germán Gómez como jefe de comunicaciones y de María Elena Romero como asesora de esa oficina dentro de su administración. Ambos son personas decentes de basto profesionalismo, experiencia y maneras. Son garantía de que en la administración hay oídos y ojos que velan por la libertad de expresión y los medios de comunicación. También vale la pena destacar los resultados que tuvo el Gobierno con su reunión de Gabinete en Hato Grande, de la cual se delinearon metodologías de comunicación para evitar los gazapos iniciales que distraen y contaminan el mensaje, como los que protagonizó la ministra de Minas, Irene Vélez.

Ojalá la alerta generada por esa iniciativa de medios que el Gobierno se ha comprometido a no respaldar se quede en una alerta. Que Gustavo Petro no se haya comportado hasta ahora como un autócrata y sea tolerante a las críticas, las controversias y opiniones diferentes habla muy bien de él. Así en lo demás estemos en desacuerdo.