¿Qué pasará con la reforma tributaria?

¿Los liberales van a votar en contra de la reforma tributaria? Hace pocos días se conoció que César Gaviria, director del Partido Liberal, está en contra de múltiples puntos de la reforma tributaria que fue aprobada en primer debate. Algunos de estos puntos incluyen el tema de las pensiones, en lo que Gaviria dice que se está grabando a los contribuyentes doble vez. Asegura que una es cuando se realiza la cotización y la segunda es cuando se recibe la pensión.

A Gaviria le preocupan los impuestos a los hidrocarburos. No está de acuerdo con gravar los edulcorantes y no está de acuerdo con que los productos de la canasta familiar se vean afectados, entre otros puntos que no comparte de la reforma tributaria. Tras reunirse como bancada, el Partido Liberal creó una comisión de cuatro congresistas para poder debatir lo propuesto por Gaviria con ponentes de otros partidos y con el Gobierno.

Luego de estos diálogos se reunirán el próximo lunes para determinar si apoyarán o no la reforma tributaria. Además, decidieron que hay distintos puntos en los que no votarán en bloque, sino que sufragarán uno a uno. Sería oportuno y coherente que revisaran y estudiaran cada punto de la reforma antes de votar, que no voten a favor de una reforma tan importante como borregos con los ojos cerrados sin saber qué están dictaminando.

Cabe recordar que durante las campañas presidenciales Gaviria apoyó a Federico Gutiérrez en primera vuelta. Después, para segunda vuelta, el partido se dividió y unos apoyaron a Rodolfo Hernández y los otros a Gustavo Petro. Finalmente, tras el triunfo de Gustavo Petro, decidieron apoyarlo y declararse partido de gobierno.

El Partido Liberal no solo les brindó apoyo a distintos candidatos durante la campaña presidencial, sino que, más grave aún, se terminó yendo con el mejor postor. Dejó atrás convicciones imprescindibles del partido que estaban grabadas desde su fundación en 1848 para apoyar al Gobierno que no comparte al cien por ciento sus ideales. Ojalá que empiecen a abrir los ojos y voten a favor de los ciudadanos que sufraguen informados y decididos, no a pupitrazo ni a conveniencia.

Esperemos que el Partido Conservador se reivindique con sus votantes y vote la reforma tributaria a conciencia y no para su beneficio. Hasta el día de hoy, fieles seguidores del Partido Conservador, e inclusive su expresidente, Ómar Yepes Álzate, no logran entender que el partido se haya declarado de gobierno.

Ómar Yepes escribió en su cuenta de Twitter: “El Partido Conservador callado. Nada dice sobre la reforma tributaria, la exploración y explotación del petróleo y el gas, las pensiones, la barrida del generalato en FF. AA. y Policía, le reforma política, las invasiones, ninguna posición institucional, nada de nada. ¿Existimos?”. Está claro que el descontento es mucho y cómo no, si no hay nada más atípico al progresismo que, como su nombre lo indica, un conservador. Para muchos, Mariano Ospina y José Eusebio Caro se deben estar revolcando en sus tumbas al ver cómo un partido retrógrado y con ideologías autoritarias termina apoyando a un gobierno progresista.

A este punto la suerte está echada. Lo importante es que el Partido Conservador, el Partido Liberal, la Coalición Centro Esperanza, el Partido de la U y demás partidos voten a favor de las masas y del bienestar de los ciudadanos y no a favor de su conveniencia individual. Nunca lo sabremos, ¿pero será que es una pataleta del Partido Liberal para recibir más mermelada? ¿O será que realmente no están de acuerdo con la reforma tributaria? Como ciudadanos solo nos queda esperar a ver qué pasa en el segundo debate y tener en cuenta cómo se ha portado cada partido durante los últimos meses para así poder votar de forma coherente e informada en las elecciones de 2023.

“Alea iacta est” - “La suerte está echada”, Julio César.